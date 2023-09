Volejbalisté na ME zdolali Černou Horu a mají takřka jisté osmifinále

Skopje - Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Černou Horu 3:0 po setech 25:18, 25:20, 25:15 a prakticky si zajistili postup do osmifinále. O ten by je v případě porážky v závěrečném duelu s domácí Severní Makedonií připravila jen velmi nepravděpodobná jasná výhra Černé Hory nad lídry světového žebříčku Poláky.

Za druhou výhrou ve skupině C táhl tým především smečař Jan Galabov, který nasbíral osmnáct bodů. Na druhém smečařském postu dnes nastoupil Lukáš Vašina a přispěl patnácti body, dalších jedenáct dal univerzál Marek Šotola.

Čeští volejbalisté měli ze soupeře, který porazil Dánsko, před klíčovým utkáním o postup respekt. Od začátku vykročili za vítězstvím. Rychle vedli 8:2 a úvodní set vyhráli o sedm bodů poté, co ho ukončil Galabov esem.

Jen ve druhé sadě byla Černá Hora chvíli ve vedení, především kvůli českým chybám. "Trošičku nás Černohorci uspali, my jsme přestali hrát svoji hru. V prvním setu jsme dávali dobrý servis, kvalitní, na osmdesát procent. Ve druhém setu jsme se trochu zbláznili a začali jsme riskovat, i když na ně stačil osmdesátiprocentní servis a pak jsme si ty jejich útoky ubránili," popsal tyto okamžiky České televizi Vašina.

Ještě do desátého bodu ale začala znovu úřadovat česká obrana a skóre se otočilo. Ve třetí sadě už Česko dominovalo. "Jsem moc spokojený s dnešním zápasem. Ještě si myslím, že bychom se mohli trošičku víc odbrzdit, ale jsou to zápasy o tom, že my musíme. Jsem rád, že jsme to dneska zvládli," řekl trenér Jiří Novák.

Vašina viděl i v dnešním výkonu rezervy a doufá, že na závěr skupiny se Češi představí v ještě lepším světle. Ještě mají šanci postoupit i ze třetí příčky ve skupině, pokud Severní Makedonii ve Skopje ve středu porazí. "Nám nezbývá nic jiného než ten zápas vyhrát, protože se hraje i o místo v rankingu," poznamenal Vašina. Česku patří ve světovém žebříčku 21. příčka, Severní Makedonie je o patnáct míst níže.

Skupina C (Skopje):

Česko - Černá Hora 3:0 (18, 20, 15)

Rozhodčí: Szabo-Alexi (Rum.), Strandson (Est.). Čas: 75 min. Diváci: 105.

Sestava a body ČR: Vašina 15, Zajíček 4, Šotola 11, Galabov 18, Polák 3, Janouch 1, libera Moník/Pfeffer - Hadrava, Špulák, Srb, Licek 1, Trojanowicz 1. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Černé Hory: Bojič 11, Zvicer 8, Babič 7.