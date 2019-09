Volejbalisté na ME udolali Nizozemce a mají blízko do osmifinále

Amsterodam - Čeští volejbalisté si připsali na mistrovství Evropy druhou výhru a přiblížili se k postupu do osmifinále. V Amsterodamu dnes v napínavém utkání odvrátili mečbol a zdolali domácí Nizozemsko v pětisetové bitvě 25:18, 18:25, 25:20, 22:25 a v tie-breaku 16:14. K jistotě cesty do play off potřebují ve čtvrtek v závěrečném duelu skupiny D získat proti Černé Hoře dva sety.

Svěřenci Michala Nekoly opět bodově táhli univerzál Jan Hadrava, který nasázel 26 bodů včetně esa při mečbolu, a smečař Donovan Džavoronok (24). Z Nizozemců podle očekávání nejvíce trápil českou obranu s 29 body Nimir Abdel-Aziz.

"Jsem strašně spokojený s výkonem celého mančaftu. Fungoval na sto procent a zase pomohla silná lavička," chválil trenér Nekola své svěřence v Radiožurnálu. "Rozhodoval servis, dva prohrané sety rozhodl Abdul-Aziz svým servisem a v těch dalších jsme byli lepší my. Podávali jsme jinak, než počítali. Bylo to i o plachtícím servisu a využili jsme mezer na přihrávce," uvedl kouč.

První set vyšel volejbalistům ideálně. Servisem dostávali domácí pod tlak a často využívali horšího příjmu nizozemského libera. Postupně zvyšovali náskok až na 21:12 a v jedné rozehře Galabov dokonce třikrát za sebou zablokoval Abdela-Azize.

Úvodní set dovedli Češi k vítěznému konci, ale ve druhém se karta obrátila. Rozjel se Abdel-Aziz na podání a jen těžko se hosté bránili jeho útokům. Z 6:12 ještě Češi snížili na 11:13, ale soupeřův náskok zase narostl a nepomohla ani chvilková výměna nahrávače (Pavel Bartoš za Janoucha) s univerzálem (Finger za Hadravu).

Ani třetí set nerozehráli Češi dobře, špatně přihrávali a ztráceli 5:10. Na nahrávku přišel Bartoš - jenž pak už zápas dohrál - a povedlo se srovnat na 10:10. Vyrovnaný stav roztrhl servisem Džavoronok a i za pomoci 'prasátka' z podání zvýšil na 21:18. Kouč výborně střídal také libera Kunce s Moníkem a set uzavřel ranou Hadrava.

Aziz začal razantně čtvrtý set a získal dvoubodový náskok, který se opět vyšplhal na 5:10. I tentokrát při podání Pavla Bartoše Češi dotahovali, snížili na rozdíl bodu, ale kontakt neudrželi. Znovu prohrávali o pět bodů a hrál se tie-break. "Přišel výpadek jako po prvním setu, ale naštěstí jsme se z toho vyhrabali," řekl smečař Adam Bartoš.

V závěrečné zkrácené sadě se vývoj přeléval na obě strany jako v předešlých čtyřech setech. Češi vedli 7:4 a prohrávali 7:8. Za stavu 8:8 poslal Nekola na podání poprvé v utkání Sobotku a jeho tým vedl 10:8. Na servis pak ale přišel Abdel-Aziz a rázem zase vedl soupeř. Za stavu 13:14 odvrátil mečbol smečí Džavoronok, jenž pak po Hadravově servisu připravil mečbol, který vzápětí Hadrava proměnil esem. "Opět rozhodl Honza Hadrava jako proti Estonsku," řekl Nekola.

Češi obhajují z předchozího evropského šampionátu sedmé místo, což znamená nejen postoupit ze skupiny, ale dojít až do čtvrtfinále.

Mistrovství Evropy volejbalistů - skupina D (Amsterodam):

Nizozemsko - ČR 2:3 (-18, 18, -20, 22, -14)

Rozhodčí: Goren (Izr.), Puecher (It.). Čas: 125 min. Diváci: 1470.

Sestava a body ČR: D. Džavoronok 24, Zajíček 11, J. Hadrava 26, Galabov 1, Sedláček 2, Janouch, libero Kunc - Finger 2, P. Bartoš 2, A. Bartoš 2, Patočka 2, Sobotka, libero Moník. Trenér: Nekola.

Nejvíce bodů Nizozemska: Abdel-Aziz 29, Van Garderen 12, Ter Horst a Parkinson po 8.