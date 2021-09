Volejbalisté mají v ostravské skupině ME jistý postup do osmifinále

Ostrava - Čeští volejbalisté mají na mistrovství Evropy jistý postup do osmifinále bez ohledu na výsledky zbývajících zápasů ostravské skupiny B. Po úterní výhře 3:0 nad Černou Horou mají sedm bodů a neskončí hůře než čtvrtí. Před čtvrtečním závěrečným duelem se suverénní Itálií mají navíc Češi šanci projít do play off ze druhé pozice.

Italové ve třech zápasech v Ostravar Areně neztratili ani bod a mají jich devět, následují Slovinci s bilancí 3:1 a rovněž devíti body. S těmito celky má jistý postup i česká reprezentace.

"Nemůžeme být hůře než čtvrtí. Jeden ze dvou týmů Bulharsko, Bělorusko nás přeskočit může, a to jakýkoli, ale oba ne," řekl ČTK asistent trenéra Martin Kop.