Volejbalisté mají v ostravské skupině ME jistý postup do osmifinále

Ostrava - Čeští volejbalisté mají na mistrovství Evropy jistý postup do osmifinále bez ohledu na výsledky zbývajících zápasů ostravské skupiny B. Po úterní výhře 3:0 nad Černou Horou mají sedm bodů a neskončí hůře než čtvrtí. Před čtvrtečním závěrečným duelem se suverénní Itálií mají navíc Češi šanci projít do play off ze druhé pozice.

Italové ve třech zápasech v Ostravar Areně neztratili ani bod a mají jich devět, následují Slovinci s bilancí 3:1 a rovněž devíti body. S těmito celky má jistý postup i česká reprezentace.

"Nemůžeme být hůře než čtvrtí. Jeden ze dvou týmů Bulharsko, Bělorusko nás přeskočit může, a to jakýkoli, ale oba ne," řekl ČTK asistent trenéra Martin Kop.

Češi zahájili turnaj nečekanou výhrou nad obhájci stříbra Slovinci (3:1), poté podlehli Bělorusku (1:3) a Bulharsku (2:3), klíčový duel s Černohorci však zvládli. V "béčku" zbývají odehrát čtyři zápasy. "Při shodě výsledků můžeme být i druzí," dodal Kop.

O pořadí v tabulce rozhoduje nejprve počet vítězství, poté získané body, poměr setů a případně i poměr míčů. Dnes se utkají Italové se Slovinci a Bělorusko s beznadějně poslední Černou Horou. Ve čtvrtek poté nastoupí Bulharsko proti Bělorusku a na závěr čeští volejbalisté proti Italům.

Osmifinále odehraje reprezentace opět doma v Ostravě, a to podle umístění buď v neděli, nebo v pondělí.