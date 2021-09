Volejbalisté mají potenciál, ale chybí zkušenosti z velkých zápasů

Ostrava - Čeští volejbalisté udělali na mistrovství Evropy dojem. V Ostravě naznačili své možnosti, ale podle kouče Jiřího Nováka i šéfa tuzemského volejbalového svazu Marka Pakosty chybí zkušenosti, aby se mohli současné evropské špičce rovnat.

"Šampionát ukázal, že nám bohužel chybějí těžké zápasy. Na druhou stranu je tam potenciál. I kluci v české lize mají svou kvalitu a musejí tvrdě pracovat, aby se dostali na evropský level," řekl Novák po vyřazení týmu ve čtvrtfinále a konečném osmé příčce.

Volejbalisté dokázali jednou porazit předloňské vicemistry Evropy Slovince ve skupině, ale ve čtvrtfinále na ně už nestačili. Překvapili a získali si obdiv fanoušků senzační výhrou nad Francií v osmifinále, naopak prohráli ve skupině s Bělorusy a nestačili ani na Bulhary.

"Mistrovství ukázalo, že když si všechno na naší straně sedne na sto procent, tak jsme schopni hrát s nejlepšími. Na druhou stranu, takto vypjatých zápasů nemáme ještě odehráno tolik. Chybějí nám individuální a týmové zkušenosti. Ale věřme, že tohle posune naše kluky v jejich kariérách a dodá jim to sebevědomí do dalších let," konstatoval Pakosta.

Novák a Pakosta si uvědomují, jak jsou zkušenosti z náročných zápasů důležité. Před dvaceti lety spolu coby hráči slavili v pařížském týmu triumf v Lize mistrů. Novák byl poté základním stavebním kamenem reprezentace, která právě v Ostravě skončila na Euru čtvrtá.

Tentokrát se Novákovi povedlo sestavit tým ze zkušených hráčů a výrazně se prosadili i mladíci smečař Lukáš Vašina a blokař Josef Polák. Oba se v mládežnických kategoriích podíleli na zlatu z ME do osmnácti let (2017) a stříbru z mistrovství Evropy do dvaceti let (2018).

"Dva z této generace jsme dokázali zakomponovat aktivně mezi muže. Lukáš hrál v základu celou dobu, Josef do něho naskočil v průběhu turnaje. Tak bych si představoval, aby mladí hráči postupně doplňovali dospělý nároďák," řekl Pakosta. "Uvidíme, jestli nám pro národní tým vyleze ještě někdo z těch mladších kategorií," podotkl Novák.

Dobré výkony by mohly volejbalistům otevřít cestu do evropských klubů, v nichž by mohli získávat zmíněné zkušenosti. "Myslím, že někteří kluci se do hledáčků zahraničních týmů dostali a budu jim držet palce, aby hráli v kvalitních soutěžích a klubech. To by je mohlo posunout zase o trochu rychleji v kariéře a volejbalovém postupu," přitakal Pakosta.

Otázkou je, zda-li u formování národního výběru bude nadále v roli trenéra Novák, který vede tým od roku 2020 a měl dvouletý kontrakt. "To budeme řešit teď po šampionátu,“ řekl Pakosta. Kouč Karlovarska Novák na otázku o zájmu pokračovat u reprezentace řekl: "Je tam hodně proměnných. Je tam klub, reprezentace a také chuť trochu zvolnit, takže uvidíme."