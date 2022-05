Volejbalisté Karlovarska obhájili titul, páté finále vyhráli 16:14 v pátém setu

Karlovy Vary - Volejbalisté Karlovarska obhájili domácí titul. V rozhodujícím pátém zápase finále extraligy porazili Lvy Praha 3:2 na sety, tie-break vyhráli 16:14. Jako první tým v této finálové sérii využili výhodu domácího prostředí a získali třetí titul v klubové historii. Vedle loňska uspěli také v roce 2018.

Do zápasu vstoupili lépe domácí, kteří v prvním setu jasně dominovali. Pražané ještě snížili ze stavu 5:10 na 12:13, ale pak se trápili na příjmu i v útoku a ve zbytku sady uhráli jen dva body. Západočeši ji vyhráli 25:14.

Druhá sada byla o poznání vyrovnanější. Hned v jejím úvodu se chytil nizozemský univerzál Lvů Kay van Dijk a do koncovky se šlo za stavu 18:18. Pak přišel na podání druhý nahrávač hostů Ivan Pljaseckij a tento obvyklý tah se trenérovi Tomáši Pomrovi mimořádně povedl. Pljaseckého plachta trápila domácí libero Daniela Pfeffera a domácí útoky se po nepřesných přihrávkách rozbíjely o blok. Ukrajinský volejbalista vydržel na servisu až do setbolu a Pražané po výhře 25:19 srovnali krok.

Ve třetí sadě však byli znovu agresivnější úřadující šampioni. Trápili hosty tvrdými servisy a následnou dobrou obranou a po dalším dominantním výkonu vyhráli 25:17. Ocitli se tak jeden set od dalšího titulu, jenže Lvi rychlý konec nepřipustili. V útoku ve čtvrtém setu úřadoval smečař Tomáš Kriško a pražský tým odskočil na 16:11. Náskok udržel až do konce i díky tomu, že hráči Karlovarska zejména v koncovce selhávali na servisu. Při podání museli riskovat a chybovali.

O letošním titulu se tak rozhodlo nejtěsnějším možným způsobem. V páté sadě domácí odskočili do vedení 10:4, ale pak Pražané srovnali na 13:13. Karlovarsko proměnilo druhý mečbol poté, co univerzál Patrik Indra drama ukončil nechytatelným servisem o pásku. "Znamená to pro mě strašně moc, protože to s velkou pravděpodobností byl poslední bod tady v Karlovarsku. Jsem rád, že jsem se tu rozloučil vítězně. Obrovsky si toho vážím, protože Lvi hráli výborně a nenechali nám nic zadarmo," řekl Indra.

Karlovarsko stejně jako loni proti Českým Budějovicím vyhrálo rozhodující páté finále a zajistilo si místo v příštím ročníku Ligy mistrů. V rozhodujícím finále jim pomohl vyrovnaný výkon útočníků, kdy se na čtrnácti bodech sešli Indra, smečař Lukáš Vašina a nejlepší hráč zápasu blokař Adam Zajíček. "Finále se hraje trochu jinak, většinou se to neurve individuálními výkony, vždycky se to urve týmově. I když jsme dnes nebyli tak úspěšní na útoku, tak jsme to urvali jinými věcmi," ocenil pro Českou televizi trenér vítězů Jiří Novák.

Naopak Lvi neproměnili šanci vrátit nejcennější mužskou volejbalovou trofej po 30 letech do Prahy. "Mně je teď hrozně smutno, Byli jsme tomu strašně blízko. Promítlo se mi to úsilí, které tomu všichni dávají. Jsem na kluky pyšný. Myslím, že jsme se podíleli na krásném finále a udělali jsme volejbalu docela pěknou reklamu," litoval trenér Pražanů Pomr.

Finále play off volejbalové extraligy mužů - 5. zápas:

Karlovarsko - Lvi Praha 3:2 (14, -19, 17, -20, 14)

Rozhodčí: Rychlík, Grabovský. Čas: 137 min. Diváci: 1521. Konečný stav série: 3:2.

Sestavy a body:

Karlovarsko: Vašina 14, Zajíček 14, Indra 14, Ihnát 8, Wilson 10, Keemink 3, libero Pfeffer - Wiese 11, Kočka, Římal, Fišer. Trenér: Novák.

Lvi Praha: Smith 9, Todua 7, Van Dijk 16, T. Kriško 22, Nedeljkovič 14, Janouch 1, libero Moník - Pljaseckij 1, Vodička 1, Mihaljovič, McCarthy, Toman. Trenér: Pomr.

Konečné pořadí extraligy 2021/22: 1. Karlovarsko 2. Lvi Praha, 3. České Budějovice, 4. Odolena Voda, 5. Příbram, 6. Kladno, 7. Ústí nad Labem, 8. Liberec, 9. Brno, 10. Ostrava, 11. Beskydy, 12. Zlín.