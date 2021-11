Volejbalisté Karlovarska mají šanci hrát skupinu Ligy mistrů

Karlovy Vary - Volejbalisté Karlovarska mají šanci zahrát si potřetí v historii klubu skupinovou fázi Ligy mistrů. Čeští šampioni zvítězili minulý týden v závěrečném třetím předkole v Lisabonu nad Benfikou 3:2 a ve středeční odvetě jim stačí k postupu jakákoli výhra, v případě porážky 2:3 by rozhodl zlatý set. Utkání se v Karlových Varech bude hrát od 18:00.

"Poslední krok je samozřejmě nejtěžší. Očekávám vyrovnaný zápas a musíme se připravit na to, že Lisabon bude šlapat," řekl trenér Karlovarska Jiří Novák. Doufá, že jeho svěřenci budou mít v zádech podporu zaplněného hlediště. "Budeme vás potřebovat," vzkázal fanouškům.

"Očekáváme zase boj. Takhle silný tým nám nedá nic zadarmo ani venku. Musíme se na to psychicky připravit a pokusit se to urvat," uvedl kapitán a libero Daniel Pfeffer.

V základní části Ligy mistrů by se Západočeši dostali do skupiny D k týmům z Berlína, Nového Sadu a Petrohradu. V případě vyřazení by pokračovali v osmifinále Poháru CEV.