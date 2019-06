Volejbalisté ČR porazili Bělorusko a drží naději na postup

Zápas Evropské ligy volejbalistů skupiny C mezi reprezentacemi České republiky a Běloruska. Zleva Radzivon Miskevič z Běloruska a Vojtěch Patočka a Jan Galabov z ČR.

Zápas Evropské ligy volejbalistů skupiny C mezi reprezentacemi České republiky a Běloruska. Zleva Radzivon Miskevič z Běloruska a Vojtěch Patočka a Jan Galabov z ČR. ČTK/Pavlíček Luboš

Jindřichův Hradec - Čeští volejbalisté porazili v Evropské lize Bělorusko 3:1 po setech 25:21, 25:18, 19:25 a 25:23 a v tabulce skupiny C se na druhém místě přiblížili k dnešnímu soupeři na rozdíl jediného bodu. Zvýšili naděje na postup do Final Four, které se uskuteční za čtrnáct dní v Estonsku. Ve vyrovnané skupině bude pro svěřence trenéra Michala Nekoly klíčové středeční utkání na Ukrajině, jež zaostává o bod a je také ve hře o postup.

Do zápasu vstoupili lépe hosté, kteří v úvodu potvrzovali roli nejlépe blokujícího týmu soutěže. V závěru prvního dějství čeští reprezentanti zpřesnili servis, tím ztížili soupeři útok a dvěma bodovými sériemi strhli vývoj setu na svoji stranu.

Tlak, který si aktivní hrou vynutili v koncovce první sady, pokračoval i ve druhém dějství. Konstantním výkonem bez větších výkyvů se Češi dostali do koncovky, kde několika skvělými obrannými zákroky odmítli drama a dotáhli sadu opět k vítězství.

Ve třetím setu český tým povolil na servisu, a když se k tomu přidaly i nedostatky v obraně, přišla bodová šňůra Bělorusů, kteří celkem snadno snížili. Hosté ucítili šanci a důraz v obraně i na síti jim vydržel do čtvrté sady, která dospěla do dramatické koncovky. Nekolův tým ale využil hned první mečbol a vybojoval důležité vítězství za tři body.

Volejbalistky naopak nestačily v Evropské lize na Ukrajinky

Českým volejbalistkám se nevydařilo utkání Evropské ligy na Ukrajině. V Záporoží ani jednou nevedly, prohrály za osmdesát minut 0:3 po setech 14:25, 21:25, 18:25 a vzdálil se jim postup do Final Four.

Svěřenkyně řeckého trenéra Jannise Athanasopulose Ukrajinu doma porazily 3:1, ale tentokrát na soupeřky nestačily. Volno dostala nahrávačka Pavla Šmídová, Simona Kopecká a Kateřina Valková při řízení útoku tak úspěšně nebyly.

Už úvod naznačil, jak Ukrajinky touží vrátit Češkám porážku z Brna. Domácí tým rychle vedl 11:2 a náskok jistě udržel. Ve druhé sadě se volejbalistkám po přímém bodu Valkové ze servisu povedlo srovnat na 8:8, ale chyby Češky srážely. V závěru v koncovce se ještě dostaly na 20:21, ale Ukrajinky hrály důrazněji.

Ve třetím setu trápily domácí jen krátce. Po třech tvrdých servisech Orvošové bylo srovnáno na 7:7, ale pak Češky ztratily šest bodů v řadě a bylo rozhodnuto. Ukrajina díky třetí výhře ze čtyř zápasů vystřídala soupeře v čele skupiny A.

Další zápas volejbalistky čeká 12. června v Humenném proti Slovenkám. Na závěr bojů ve skupině přivítají 15. června Švédky v Jablonci nad Nisou.

Evropská liga volejbalistů - skupina C v Jindřichově Hradci:

ČR - Bělorusko 3:1 (21, 18, -19, 23).

Rozhodčí: Varbanov (Bulh.), Činátl (ČR). Čas: 110 min. Diváci: 1500 (vyprodáno).

Sestava a body ČR: Hadrava 8, Zajíček 9, Patočka 5, Galabov 15, A. Bartoš 10, Janouch 2, libero Pfeffer - Srb, Finger 12, Janků 2, Sobotka 2.

Nejvíce bodů Běloruska: Miškevič 18, Kuklinskij 16, Radzjuk 8.

Ukrajina - Finsko 3:0 (16, 20, 23)

Tabulka:

1. Bělorusko 4 3 0 0 1 10:5 9 2. ČR 4 2 1 0 1 10:7 8 3. Ukrajina 4 2 0 1 1 9:7 7 4. Finsko 4 0 0 0 4 2:12 0