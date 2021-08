Volejbalisté chtějí za pomoci fanoušků na ME dál než do osmifinále

Ostrava - Zatímco volejbalové mistrovství Evropy žen vrcholí už bez české účasti, kontinentální šampionát mužů startuje a tuzemská reprezentace by i za pomoci fanoušků chtěla dál než do osmifinále. Turnaj začne ve středu 1. září za účasti 24 celků ve čtyřech evropských destinacích a Češi věří v Ostravě v podporu domácího publika.

Volejbalové Euro dále hostí v Polsku Krakov, Gdaňsk a Katovice, kde se budou hrát semifinále a boje o medaile. Estonským pořadatelem je Tallinn a ve Finsku se hraje v Tampere.

Do Ostravy se ME vrací po 20 letech. V roce 2001 Češi bojovali o cenné kovy a skončili čtvrtí. "Byl jsem tam v roli diváka a koukal na našeho trenéra (Jiří Novák) a manažera (Miloslav Javůrek), jak hrají o medaile. Bylo by skvělé, kdyby se nám alespoň částečně podařilo zopakovat takový úspěch," řekl libero Daniel Pfeffer před startem šampionátu v tiskové zprávě.

Postupem do bojů o medaile by současný český tým překvapil. Na minulém šampionátu vypadli reprezentanti v osmifinále a obsadili 13. místo. I letos je základním cílem účast v osmifinále, do kterého se dostanou čtyři celky z šestičlenné skupiny. "A když nám sedne jeden zápas, tak bychom to možná mohli dotáhnout i výš," věří kouč Jiří Novák.

Češi zahájí boje v pátek proti vicemistrům starého kontinentu Slovincům a dále je čekají Bělorusko, Bulharsko, Černá Hora a Itálie. O postup by měli hrát s Běloruskem a Černou Horou. "Proti nim není cílem nic jiného než vítězství," uvedl nahrávač Jakub Janouch. "Když se dostaneme do varu, tak bychom mohli porazit i někoho z favoritů," věří univerzál Jan Hadrava.

Vyburcovat český tým mohou fanoušci, kterých by mohlo chodit víc než před deseti lety, kdy Češi hráli skupinu a osmifinále v Karlových Varech a účast diváků byla zklamáním.

"Na Evropu jsme všichni natěšení, hala je nádherná a my doufáme, že nás přijde povzbudit co nejvíc lidí a poženou nás dopředu. My tam necháme všechno, hlavně naše české srdíčko," zdůraznil libero Milan Moník. Kapacita Ostravar Arény pro ME je podle pořadatelů necelých pět tisíc diváků, kteří musí dodržovat platná hygienická opatření. "Zároveň budou muset mít všichni v hale po celou dobu nasazený respirátor nebo nano roušku,“ uvedl za organizátory Lukáš Kozáček.

Titul obhajují Srbové. K favoritům patří olympijští vítězové z Tokia Francouzi, Rusové, Poláci, Slovinci či Italové. Finále je na pořadu 19. září. Dva týmy z ME si zajistí postup na světový šampionát 2022.

Nominace českých volejbalistů na ME:

Nahrávači: Luboš Bartůněk, Jakub Janouch.

Univerzálové: Michal Finger, Jan Hadrava.

Smečaři: Adam Bartoš, Jan Galabov, Martin Licek, Lukáš Vašina.

Blokaři: Vojtěch Patočka, Josef Polák, Oliver Sedláček, Adam Zajíček.

Libera: Daniel Pfeffer, Milan Moník.

Trenér: Jiří Novák.