Volejbalisté chtějí na ME zabojovat o čtvrtfinále

Praha - Postup ze skupiny je základním cílem českých volejbalistů na mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Michala Nekoly chtějí sázet na sílu celého týmu a prosadit se koncentrovaným výkonem opřeným o razantní servis.

Fotogalerie

Poprvé budou evropský šampionát hostit čtyři země - Belgie, Nizozemsko, Slovinsko a Francie, kde turnaj vyvrcholí. Češi odehrají skupinu D v Rotterdamu a Amsterodamu. Začnou v pátek duelem s Ukrajinou a o čtyři postupová místa budou hrát i s mistry světa Poláky, Nizozemci, Estonci a týmem Černé Hory.

"Máme před sebou těžký oříšek," zmínil Nekola fakt, že jeho tým bude obhajovat sedmé místo z minulého evropského šampionátu. "Chceme jednoznačně postoupit ze skupiny, to je priorita, a v osmifinále se jako na minulém mistrovství poprat o čtvrtfinále. Kluci na to mají," věří kouč.

"Favoritem skupiny je Polsko a ostatní jsou na stejné technické i fyzické úrovni. Bude záležet, kdo se s tím líp vyrovná v hlavě," řekl Nekola. "Musíme jít do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát, ať jsou to Poláci a skalp mistrů světa je výzvou, nebo v uvozovkách outsider skupiny Černá Hora."

Jedničkou na nahrávce by měl být kapitán Jakub Janouch, útočnou silou smečař Donovan Džavonorok, univerzál Jan Hadrava a v obraně libero Milan Moník. "Chceme využít potenciálu celého družstva, které je vyrovnané," řekl Nekola.

Oproti předloňskému šampionátu český tým omladil. Vyměnila se většina hráčů na bloku, kde chybí volejbalistům především výška. "Nemáme blokaře vysokého 210 centimetrů. Takový blokař v obraně osahá spoustu balonů," řekl Janouch.

I proto bude důležitý servis. "Je to jedna z nejdůležitějších činností. V Evropské lize i přípravných zápasech se to jednoznačně projevilo. Kdo tlačil servisem, vytvářel tlak a většinou vyhrával," řekl trenér Nekola. "Tvrdý servis bude zásadní. Musíme odtáhnout soupeře od sítě, aby neměli možnost hrát středem," podotkl Janouch.

"To je moderní trend volejbalu - kdo má lepší servis, tak vyhrává. Laicky řečeno. Nemáme čtrnáct bombarďáků, kteří by to uhráli. Nebo několik dvoumetrových borců. Musíme tak hodně zatlačit na servisu," přitakal Džavonorok, který se v italské Monze vypracovává ve hvězdu a v klubu přes lukrativní nabídky zůstává.

Předloňské sedmé místo je čtvrtým nejlepším výsledkem volejbalistů na ME v historii samostatné republiky. Jednou skončili Češi šestí a dvakrát za sebou pod stupni vítězů, naposledy v Ostravě před 18 lety.

Titul obhajuje Rusko, se čtrnácti triumfy nejúspěšnější evropská země. K favoritům patří dále Poláci, Francouzi, Italové nebo Srbové.