Volejbalisté budou v Kutné Hoře hrát o pohár, trofej obhajují České Budějovice

Kutná Hora - Volejbalisté Českých Budějovic, Karlovarska, Beskyd a Liberce se v neděli a v pondělí utkají v Kutné Hoře o Český pohár. Tři semifinalisté jsou stejní jako loni a k postupu jim stačilo jediné vítězství, zato Beskydy musely k premiéře ve Final Four zvládnout tři zápasy. Trofej budou v hale Klimeška obhajovat Jihočeši.

Hráči Beskyd zdaleka nebudou v nedělním utkání proti Liberci favority. Krátce před koncem základní části extraligy zaostávají za Duklou o deset míst a 39 bodů. "Jak už jsme v průběhu sezony ukázali, budeme připravení na to, že když dostaneme šanci, tak ji využijeme. Dukla je rozhodně favoritem, ale my jsme ani jeden zápas, který jsme proti nim hráli, neodehráli úplně špatně. Zkusíme překvapit,“ uvedl na svazovém webu trenér Beskyd Michal Provazník.

Večerní duel mezi Karlovarskem a Českými Budějovicemi pak bude reprízou loňského finále, které v pěti setech ovládl Jihostroj a pohár získal již poosmé. Naproti tomu mistrovské Karlovarsko, které bylo ve finále už čtyřikrát, pohárovou trofej ještě nemá.

Trenér Karlovarska Jiří Novák připomněl, že západočeský lídr extraligy teprve nedávno skončil v evropských pohárech. "Cílená příprava na Český pohár kvůli tomu ani proběhnout nemohla, takže pojedeme na Final Four zkusit zahrát co nejlepší výkon a uvidíme, kam nás to posune. Naše vzájemné vyrovnané zápasy s Jihostrojem v základní části (extraligy) napovídají, že máme jednoho z těch těžších soupeřů, kteří v závěrečném turnaji budou,“ řekl Novák.

Také Českobudějovičtí očekávají vyrovnaný boj o postup. "Ambice máme nejvyšší, i když hrajeme s loňským mistrem extraligy. Hodilo se nám, že jsme v posledním zápase s Odolenou Vodou mohli využít i méně využívané hráče z lavičky,“ řekl trenér Vojtěch Zach. "Naše zápasy s Karlovarskem jsou vždycky pikantní a patří k ozdobám českého volejbalu. Rozhodují opravdu detaily. Očekávám, že stejné to bude v semifinále poháru,“ prohlásil generální manažer Robert Mifka.

Program Final Four Chance Českého poháru volejbalistů v Kutné Hoře:

Neděle 26. února - semifinále:

16:00 Black Volley Beskydy - Dukla Liberec,

19:30 ČEZ Karlovarsko - Jihostroj České Budějovice.

Pondělí 27. února:

17:10 finále.