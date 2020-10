Volejbalisté Brna přišli o Pohár CEV, Šelmy ho odehrají v Kosovu

Brno - Volejbalisté Brna přišli o účast v Poháru CEV, druhé nejvyšší klubové evropské soutěži. Kvůli koronavirovým cestovním restrikcím a karanténě před venkovním utkáním nenastoupí v osmifinále proti londýnské Polonii. Ženský brněnský tým se dohodl s Gjilanem a odehraje oba zápasy na půdě soupeřek v Kosovu.

Brněnským volejbalistům přidělil srpnový los soupeře z kvalifikace o Ligu mistrů, kterým se stal výběr z Londýna. Oba týmy by čekala před zápasy na půdě soupeřů čtrnáctidenní karanténa. Řecký trenér Polonie Evangelos Kutuleas v minulosti vedl kyperský národní tým, a proto navrhl hrát na neutrální půdě právě na Kypru.

"Kyperská federace byla tomuto řešení nakloněna, dokonce se mělo hrát s diváky. Určitě by to bylo zajímavé, bohužel ale Česko z hlediska pandemie spadlo do zemí kategorie C. Na Kypru bychom tak museli na testy a do povinné čtrnáctidenní karantény. Žádali jsme o výjimku tamní ministerstvo zdravotnictví, s tou jsme ale neuspěli," uvedl na klubovém webu trenér Ondřej Marek.

Brno proto do soutěže nakonec nezasáhne. "Momentálně již není možné najít jinou variantu, kde odehrát obě utkání, aniž by volejbalisté museli být na místě o čtrnáct dní déle. Hráči si atmosféru evropského duelu neužijí," stojí na webu.

Šelmy by měly zápasy odehrát 11. a 12. listopadu v Kosovu. "Jsem rád, že se podařilo domluvit variantu, aby se hrálo. Je sice škoda domácího utkání, stejně by ale probíhalo bez diváků," řekl kouč Ondřej Boula.

V Poháru CEV mužů by měla hrát liberecká Dukla s rakouským celkem Aich/Dob, České Budějovice na soupeře čekají a hráčky pražského Olympu mají Mladost Záhřeb. První zápasy jsou na programu za dva týdny. V Lize mistrů jedná Karlovarsko o termínu prvního utkání ve Friedrichshafenu, ženy Olomouce mají v Polsku s Chemikem Police hrát 10. listopadu.

První vstoupí do evropských soutěží pražští Lvi. V sobotu mají odletět do lotyšské Jurmaly, kde by měli příští týden odehrát dvojzápas Vyzývacího poháru. Prostějovské hráčky jsou v něm ve 2. kole a Ostravanky mají začít 12. listopadu.

Všechny české celky jsou navíc v nevýhodě, jelikož domácí soutěž kvůli covidu stojí od 10. října. Kluby kvůli nouzovému stavu ani nesmějí trénovat v hale.