Volebními tématy Pirátů v Praze jsou bydlení, energetika či tramvaje

Praha - Piráti se v kampani do podzimních komunálních voleb v Praze zaměří na témata dostupnosti bydlení, energetické soběstačnosti, rozvoje tramvajových tratí, výsadby stromů nebo zlepšení života na sídlištích. Programové priority dnes představili kandidáti strany, kterou do voleb v metropoli opět povede nynější primátor Zdeněk Hřib. Volby se budou konat 23. a 24. září, v nynějším období jsou Piráti ve vedení města v koalici s Prahou Sobě a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL).

Fotogalerie

Piráti jdou do kampaně pod heslem "Máme odvahu řídit Prahu správně". Dvojkou kandidátky je místostarostka Prahy 10 Jana Komrsková, která ve vnitrostranických primárkách neúspěšně usilovala o první místo. Jako třetí kandiduje nynější radní pro bydlení Adam Zábranský, na čtvrtém místě je zastupitelka Prahy 2 Magdalena Valdmanová a pětkou kandidátky se stal zastupitel Prahy 5 Daniel Mazur. Čelní kandidáti zveřejnili svá majetková přiznání.

"Zdeněk Hřib provedl Prahu dvěma bezprecedentními krizemi skutečně nevídaných rozměrů, a to bez korupce a bez kauz," řekl předseda strany Ivan Bartoš s odkazem na koronavirovou epidemii a uprchlickou vlnu z Ukrajiny. Mezi úspěchy nynějšího vedení Prahy v čele s Piráty dále zmínil začátek stavby metra D, budování P+R parkovišť, rozšiřování tramvajové sítě, opravy mostů a budování nových nebo vytvoření Portálu Pražana a datové platformy Golemio. "Jsem přesvědčen, že Zdeněk Hřib bude skvělým primátorem i v následujícím volebním období," doplnil.

Hřib následně zmínil šest hlavních programových priorit, se kterými Piráti půjdou do voleb. První je dostupnost bydlení, kterou chce strana podle Zábranského řešit především stavbou městských nájemních bytů v počtu alespoň 500 ročně. Dalším tématem je energetická soběstačnost, kterou chtějí Piráti podporovat pomocí umisťování fotovoltaických panelů na střechy budov nebo výstavbou bioplynové stanice.

Dalším tématem je rozvoj tramvajové sítě. Podle kandidátky Gabriely Lněničkové chtějí Piráti prosadit vybudování tramvajového okruhu, který by propojil okrajovější části města. Využíval by nynější tratě doplněné o nové spojení mezi Kobylisy, Bohnicemi a Podbabou na severu a mezi Zlíchovem, Dvorci a Budějovickou na jihu. Strana chce také pokračovat ve výsadbě stromů, kterých město v tomto volebním období vysadilo půl milionu, což by Piráti rádi zopakovali i v tom příštím.

Pátým zmíněným tématem je revitalizace sídlišť. "Praha musí být úchvatná nejenom v centru," uvedl kandidát a nynější radní Prahy 12 Jiří Brůžek. Na sídlištích podle něj chybí domovy pro seniory, prostory pro podnikání či parkovací místa. Piráti chtějí do jejich rozvoje investovat tři miliardy korun. Posledním tématem je pak rozvoj inovací - strana by ráda vytvořila technologický park, který by propojil univerzitní, vědecké a podnikatelské prostředí. "Jednou z možných lokalit je vrchol Strahova v blízkosti studentských kolejí ČVUT," uvedl další z kandidátů a nynější předseda výboru pro IT v městském zastupitelstvu Jaromír Beránek.

Strana představila také lídry kandidátek na městské části. V Praze 1 ji povede David Bodeček, v Praze 2 Magdalena Valdmanová, v Praze 3 Nikol Marhounová, v Praze 4 Jan Hora, v Praze 5 Milan Kryl, v Praze 6 Ondřej Vykoukal, v Praze 7 Ondřej Melena, v Praze 8 Martin Štěrba, v Praze 9 Václav Vislous a v Praze 10 Jana Komrsková. Do senátních voleb v Praze 6 strana nasadí svou bývalou poslankyni Danu Balcarovou.