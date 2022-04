Volební účast v prezidentských volbách ve Francii je zatím nižší než v roce 2017

Paříž - Volební účast v prvním kole francouzských prezidentských voleb dosáhla dnes v poledne 25,5 procenta, tedy o tři procenta méně než v roce 2017, oznámilo francouzské ministerstvo vnitra. Informace o volební účasti se očekávala s napětím, protože může výrazně ovlivnit šanci na postup jednotlivých kandidátů. Průzkumy předpovídaly, že zájem voličů hlasovat může být nižší, a to i kvůli kampani, kterou poznamenala i pandemie covidu-19.

Průzkumy veřejného mínění naznačují, že se letos bude rozhodovat až ve druhém kole, stejně jako při předcházejících volbách. Post hlavy státy obhajuje Emmanuel Macron, který se v něm zřejmě opět utká s vůdkyní krajní pravice Marine Le Penovou.

Volby podle průzkumů nemají jasného favorita, jímž byl dlouho Macron. Hlava státu v podstatě vynechala tradiční kampaň a nezapojila se například do televizních debat se soupeři. Macron se místo toho zaměřil na pokusy o diplomatické řešení války na Ukrajině. Francouze ale více více trápí narůstající životní náklady, což je téma, kterému se posledních týdnech věnovala Le Penová. Repríza souboje mezi touto dvojicí letos nejspíš přinese mnohem těsnější výsledek.

O přízeň voličů se uchází celkem 12 kandidátů, hlasy jim může odevzdat až 48,7 milionu voličů. Pokud by do druhého kola neprošel Macron a Le Penová, jednalo by se o velké překvapení. Poslední průzkumy přisuzovaly 26 procent hlasů Macronovi a 23 procent hlasů Le Penové. Levicového kandidáta Jeana-Luca Mélenchona, který je v sondážích na třetím místě, podle nich podpoří 17 až 18 procent voličů.

Hlasování v pevninské Francii začalo v 08:00 SELČ, v některých zámořských územích Francie se hlasovalo už v sobotu. Volební místnosti musí zavřít do 20:00, pak začnou přicházet první odhady a předběžné výsledky.

Před pěti lety v prvním kole Macron vyhrál se 24 procenty odevzdaných hlasů, druhá Le Penová získala 21,3 procenta.