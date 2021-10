Volební účast dosud často přesáhla 50 procent, někde je až 70 procent

Volební místnost ve Fakultní základní škole České mládeže v Ústí nad Labem během voleb do Poslanecké sněmovny, kterou si vybral pro hlasování předseda Pirátů Ivan Bartoš, 8. října 2021.

Praha - Ve volbách do Sněmovny hlasovalo do dnešních 11:00 často více než 50 procent oprávněných voličů, někde se účast dostala k 70 procentům. Některé okrsky třeba v Karlových Varech hlásí již nyní větší zájem než v minulých volbách před čtyřmi lety. Vyplývá to z aktuálních informací ČTK od krajských úřadů a radnic. Volby nedoprovázejí žádné výraznější problémy, objevuje se nedodržování povinného zakrývání nosu a úst kvůli koronaviru. Oznámení o možném kupčení s volebními hlasy prošetřuje policie na ubytovně ve Slaném. Volební místnosti se uzavřou ve 14:00.

Ve sněmovních volbách před čtyřmi roky odevzdalo hlas téměř 61 procent oprávněných voličů. Bylo to více než v roce 2013, ale zároveň třetí nejnižší účast od vzniku České republiky. Nejmenší byl zájem o sněmovní volby v roce 2002, kdy k urnám přišlo 58 procent voličů. Naopak zatím nejvyšší volební účast byla hned v prvních sněmovních volbách po vzniku ČR, poslance si v roce 1996 přišlo vybrat více než 76 procent voličů.

V Karlovarském kraji oslovené volební okrsky i dnes dopoledne hlásí vyšší zájem o volby než v minulých letech. Některé z nich v Karlových Varech už před 11:00 měly účast okolo 50 procent a překonaly celkovou volební účast v minulých sněmovních volbách. Vyšší zájem potvrzují také v Chebu, kde rovněž už dopoledne přišla více než polovina voličů a další chodí. Volební komise udávají, že chodí i lidé, kteří jinak volit nechodí, a to nejen mladí, ale i starší voliči, kteří se přiznávají, že jdou volit vůbec poprvé.

Zájem v Libereckém kraji neopadá, lidé stále přicházejí, situace se ale podle průzkumu ČTK zklidnila, a tak už se dnes ráno fronty u volebních místností netvoří. Účast překročila 40 procent, na mnoha místech ale ráno hlásili více než 50procentní účast. Na jednom z okrsků na Žižkově vrchu v Jablonci nad Nisou mělo dnes v 10:00 odvoleno téměř 65 procent zapsaných voličů. Zřejmě nejvyšší účast zatím hlásí v Bedřichově v Jizerských horách, kde ráno odstartoval závod na horských kolech ČT Author Cup s účastí několika tisíc závodníků. V obci je 272 místních voličů. "Ještě ráno před startem chodili volit závodníci, už nám tu odvolilo 267 lidí s voličským průkazem, nechali jsme si poslat další sadu volebních lístků a obálek," řekla zapisovatelka Regína Keltnerová.

V jižních Čechách se pohybuje účast od 40 k 70 procentům. V okrsku na jedné táborské škole byla 40 procent, v jednom okrsku v Kardašově Řečici přes 50 procent. Víc než 67 procent z 250 možných voličů přišlo v Kostelní Radouni. V obci Mnich, kde je 64 oprávněných voličů, je účast 70 procent, tři voliči přišli s voličským průkazem. K 50 procentům se blížila dopoledne účast v jednom českobudějovickém okrsku, kde byl větší zájem o volby v pátek než dnes.

Ve většině pražských městských částí podle jejich mluvčích překročila volební účast polovinu oprávněných voličů. V Praze 1, která zahrnuje centrum města, ale také v Praze 9 a Praze 14, což jsou hlavně velká sídliště, dosud odevzdalo hlas asi 55 procent. Podobná účast je také v Praze 3. V Praze 2 přišlo zatím 54,17 procenta, v Praze 6 to bylo 59 procent, v desáté městské části 60,7 procenta a v Praze 7 dokonce 63 procent voličů.

V Jihomoravském kraji byla k 10:00 volební účast 53,26 procenta, uvedla mluvčí kraje Alena Knotková. Nejvíce lidí přišlo v Boskovicích na Blanensku, a to 65 procent. Přes 60 procent voličů přivítaly také některé brněnské městské části jako například Útěchov nebo Komín.

"Účast se odhadem pohybuje okolo 40 procent," uvedla Miroslava Chlebounová z moravskoslezského krajského úřadu. Odhady kraje potvrzuje například mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček. "K dnešním 10:00 dorazilo v Karviné k volebním urnám odhadem 39 procent oprávněných voličů," uvedl.

Průměrná volební účast v Ústeckém kraji je zatím 43,2 procenta, řekla ČTK mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková. V Děčíně byla po 10:00 podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila zhruba 45,6 procenta. Nízká volební účast je v sociálně vyloučených lokalitách. Například v ústecké čtvrti Předlice byla podle volební komisařky k dnešní desáté hodině účast u jednoho okrsku 5,68 procenta. Při loňských krajských volbách tam byla účast 2,23 procenta, při posledních sněmovních 7,91 procenta. Naopak lidé stále přicházejí do volebních místností v centrech měst, například v základní škole Ladova v Litoměřicích se podle volební komisařky zapojilo 52 procent voličů.

V Olomouckém kraji se volební účast pohybuje ve velkých městech kolem 50 procent, podle členů volebních komisí lidé stále chodí volit, zjistila ČTK. Například na ZŠ Stupkova v Olomouci odevzdalo hlas k 11:00 již 55 procent voličů. "Lidí stále chodí, je vidět, že zájem je velký. Chodí mladí i starší generace," řekla dnes ČTK členka volební komise. Podobná situace je v Olomouci i v jiných volebních okrscích. Na 55 procent se vyšplhala účast v okrsku číslo 9 na ZŠ E. Valenty. "Teď je útlum, ale myslím, že bychom se měli dostat na více než 60 procent," uvedla členka komise.

V Plzeňském kraji se podle Jana Nového z krajského úřadu pohybuje volební účast mezi 50 a 60 procenty. "Například v Klabavě to bylo 67 procent, v Sušici 60, někde i víc," řekl ČTK. Některé okrsky ale mají malou volební účast, například v Plzni v jednom z okrsků, kde se k trvalému pobytu hlásí lidé na úřad městského obvodu, je zatím volební účast asi 8,5 procenta, řekl ČTK člen komise.

Podobně na Vysočině je v oslovených okrscích zájem o volby až 60procentní, dnes už ale menší než v pátek. Podle mluvčí Kraje Vysočina Jitky Svatošové se zejména na Žďársku komisaři setkávají s požadavkem lidí s voličskými průkazy používat volební lístky z jiných regionů. Voliči ale musejí na Vysočině použít sadu lístků určených pro Kraj Vysočina. "Je to zásadní pro platnost hlasu. Není bohužel možné použít hlasovací lístky vydané v jiném kraji," uvedla Svatošová.

V oslovených městech v Královéhradeckém kraji účast přesáhla 50 procent. V Hradci Králové dosud odevzdalo hlas odhadem 56 procent oprávněných voličů, v Náchodě a ve Dvoře Králové nad Labem shodně okolo 55 procent a v Trutnově přibližně 54 procent, uvedli zástupci měst.

Také ve větších městech Zlínského kraje přišla k volbám více než polovina oprávněných voličů, vyplývá z vyjádření zástupců radnic pro ČTK. Ve Zlíně činila k 10:00 volební účast 54,36 procenta. V Uherském Hradišti dorazilo ke stejnému času k volebním urnám 54,1 procenta oprávněných voličů, v pěti z tamních okrscích jich však volilo už více než 60 procent. Ve Vsetíně volilo zatím v největším tamním volebním okrsku v Rokytnici zhruba 54 procent voličů, v nejmenším okrsku v Semetíně 58,9 procenta voličů. V Kroměříži byla průběžná účast zhruba 52 procent, v Otrokovicích na Zlínsku přibližně 51 procent.

V Pardubickém kraji oslovené komise z volebních místností České Třebové na Orlickoústecku, Heřmanova Městce na Chrudimsku nebo Chrudimi odhadují volební účast kolem 53 až 60 procent.

Ve větších středočeských městech se účast pohybuje nejčastěji kolem 55 procent. O něco menší je v Kladně se 49 procenty. V Nymburce přišlo k urnám 54 procent voličů, v Kutné Hoře a Berouně shodně 55 procent, v Kolíně 56 a Benešově téměř 57 procent. "Přijali jsme oznámení, které se týkalo možného podezření s kupčením s volebními hlasy na jedné z ubytoven ve Slaném. V daném případě jsme zahájili standardní šetření podle paragrafu 158 pro podezření z maření průběhu voleb," řekla ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Vyšetřování je podle ní vedeno proti neznámému pachateli.