New York - Deset minut trvalo jedenáctiletému americkému chlapci, aby s využitím hackerských technik pronikl do modelu volebních výsledků státu Florida. Podle agentury Reuters byl jedním z 35 dětí, které se zapojily do testu bezpečnostního zajištění amerických volebních procedur.

K prověření kybernetické ochrany byly vytvořeny modely šesti amerických států, kde je obvykle poměr hlasů obou velkých politických stran vyrovnaný. Model volebních výsledků státu Florida se jedenáctiletému Emmettu Brewerovi z texaského Austinu podařilo prolomit během deseti minut. Změnil jména kandidátů a politických stran, za vítěze označil sebe sama a přidal si jednu miliardu odevzdaných hlasů.

Třídenní test se zapojením dětí ve věku mezi šesti a sedmnácti lety měl prokázat, do jaké míry jsou volební střediska odolná vůči vnějším útokům před listopadovými volbami do Kongresu. Podle organizátorů se potvrdilo, že elektronické volební systémy potřebují důkladnější bezpečnostní zajištění.