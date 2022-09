Volební kampaň v Itálii skončila polemikou ohledně LGBT párů či výroků šéfky EK

Řím - Konec kampaně před nedělními předčasnými parlamentními volbami se dnes v Itálii nesl ve znamení kritiky šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, polemiky o LGBT párech a sporů o změně ústavy. Předsedkyně EK uvedla, že pokud by se vládní politika Říma vyvíjela jako v Maďarsku či Polsku, tak Brusel má prostředky, jak zasáhnout. Kritiku ale vzbudilo také prohlášení vysokého představitele strany Bratři Itálie (FdI), která má šanci získat nejvíce hlasů italských voličů, že stejnopohlavní páry nejsou v Itálii legální, napsala dnes agentura ANSA.

Pravicový blok, který tvoří strany Bratři Itálie Giorgie Meloniové, Liga Mattea Salviniho a Vzhůru Itálie Silvia Berlusconiho, uspořádal svůj závěrečný mítink v Římě již ve čtvrtek. Lídři stran, které podle odhadů mají šanci získat v novém parlamentu většinu, na něm slíbili, že budou vládnout příštích pět let, pokud dostanou od voličů dostatečnou podporu. Chtěli tím popřít názory analytiků, že pravicový blok je v mnoha tématech rozdělený.

Vůdkyně FdI Meloniová uvedla, že pravice má ambici zreformovat ústavu a zavést prezidentský systém. Na tom se bude chtít dohodnout i s levicí. "Pokud nám dají Italové podporu, tak to uděláme i sami," uvedla Meloniová s tím, že nebude akceptovat veta od jiných stran.

"Budeme bránit italskou ústavu, která je nejkrásnější na světě, nedovolíme, aby ji tato pravice přepsala," uvedl šéf středolevicové Demokratické strany (PD) Enrico Letta. Jeho strana, která se podle sondáží umisťuje těsně za FdI, bude chtít řešit nerovnosti a rozšiřovat občanská a sociální práva. "Ať žije Evropská unie a demokratická a progresivní Itálie," řekl Letta na konci mítinku v Římě.

V lepší výsledek, než který mu přisuzují průzkumy, doufá Hnutí pěti hvězd, které vyhrálo volby v roce 2018. Jeho vůdce a bývalý premiér Giuseppe Conte vsadil ve svém proslovu především na sociální témata, jako je boj proti chudobě a zavedení minimální mzdy, či na ekologickou transformaci. Podle analytiků se hnutí snaží v posledních týdnech kampaně oslovit především chudší voliče na jihu Itálie.

Poslední den kampaně poznamenalo čtvrteční vyjádření šéfky Evropské komise von der Leyenové. Ta uvedla, že Evropská komise chce spolupracovat s jakoukoliv demokratickou vládou. Má ale také prostředky, kterými může zasáhnout, pokud by se vládní politika vyvíjela jako v Maďarsku či Polsku. Tyto státy Brusel vyšetřoval kvůli porušení zásad právního státu. Dnes mluvčí Evropské komise uvedl, že von der Leyenová neměla na mysli Itálii, ale mluvila v obecné rovině.

Kvůli výrokům Liga svolala dnes večer protestní shromáždění před zastupitelstvím Evropské komise v Římě. "Neovlivňujte hlasování Italů," vyzval šéf strany Salvini předsedkyni Evropské komise. Jeho koaliční partnerka Meloniová pak uvedla, že by členové komise měli být ve svých vyjádření opatrnější. Výroky ale kritizoval i bývalý premiér Matteo Renzi, jehož strana Živá Itálie je výrazně prounijní. "Neočekáváme od předsedkyně Evropské komise, že bude hodnotit demokratickou soutěž v Itálii," řekl Renzi.

Kritiku vyvolal také dnešní výrok představitele pro kulturu FdI Francesca Molliconeho, který komentoval reportáž o rodině dvou leseb se dvěma dětmi slovy, že "v Itálii homosexuální páry nejsou legální, nejsou přípustné". Podle něj Itálie zákonem neuznává stejnopohlavní páry a rodiny. V Itálii platí zákon o registrovaném partnerství, který ale neumožňuje adopci dětí. Jedinou výjimkou je adopce dítěte jednoho z partnerů. Podle PD je Molliconeho výrok předzvěstí toho, co Itálii čeká, kdyby zvítězil pravicový blok. "(Byl by to) stát, který odmítá uznávat práva a chce zákonem regulovat lásku," uvedla strana na sociálních sítích.

Italové budou rozhodovat o složení nového parlamentu v neděli od 7:00 do 23:00. První odhady se očekávají v noci. Velmi důležitý bude výsledek v jednomandátových obvodech, kde pro získání mandátu stačí nejvyšší počet hlasů. K volbám se může dostavit až 51 milionů Italů žijících doma i v zahraničí. Velkou neznámou letošního hlasování je volební účast, někteří analytici očekávají její pokles.