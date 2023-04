Volby ve Finsku podle prognózy vyhráli opoziční konzervativci

Helsinky - Opoziční konzervativní Národní koaliční strana vyhrála dnešní parlamentní volby ve Finsku. Sociální demokraté premiérky Sanny Marinové skončili až třetí. Vyplývá to z předběžných výsledků po sečtení téměř všech hlasů, informovala veřejnoprávní televize Yle. Předseda Národní koaliční strany Petteri Orpo už se prohlásil za vítěze voleb, premiérka Marinová uznala porážku.

Podle Yle získá Národní koaliční strana 48 z 200 křesel v parlamentu. Druhá nacionalistická Strana Finů bude mít 46 křesel a sociální demokraté 43 křesel. Zbylá křesla si rozdělí sedm dalších politických skupin.

"Je to velké vítězství," uvedl předseda dosud opozičních konzervativců, 53letý bývalý ministr financí Orpo. Šéf nejsilnějšího uskupení v parlamentu obvykle dostává po volbách jako první šanci sestavit novou vládu. Orpo před volbami nevyloučil spolupráci se žádnou stranou. Naproti tomu premiérka Marinová odmítla, že by mohla koalici vytvořit s nacionalisty ze Strany Finů, kterou označila za "otevřeně rasistickou". "Demokracie promluvila," uvedla Marinová v okamžiku, kdy bylo jasné, že její sociální demokraté skončí až na třetím místě.

Sedmatřicetiletá Marinová je premiérkou od konce roku 2019. Získala respekt za to, jak severskou zemi provedla pandemií covidu-19, i za to, jak pevně stojí za Ukrajinou ve válce s Ruskem. Podle agentury AP ale voliče nyní trápí spíše vysoké životní náklady. Volby se v této severské zemi s 5,5 milionu obyvatel konaly krátce před jejím oficiálním přijetím do Severoatlantické aliance. Toto téma se ale v kampani příliš neobjevovalo.