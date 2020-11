Volby v USA zatím bez překvapení, Florida se kloní k Trumpovi

Washington - Projekce agentury AP podle očekávání předpovídají vítězství amerického prezidenta Donalda Trumpa v Jižní a Severní Dakotě, Louisianě, Kansasu a Wyomingu. Získá rovněž čtyři z pěti volitelů v Nebrasce. Biden je pak předpokládaný vítěz v New Yorku a Novém Mexiku. Trump by si tak připsal dalších 27 volitelů, Biden nových 34.

Bedlivě sledované jsou výsledky v Arizoně, Michiganu, Wisconsinu a Texasu, ty však zřejmě nebudou známy v příštích hodinách či dokonce dnech.

Poslední hlasy se sčítají na Floridě, která podle amerických médií velice pravděpodobně připadne také Trumpovi.

Republikánský prezident podle projekcí amerických médií vyhraje rovněž v Jižní Karolíně, Oklahomě, Alabamě, Mississippi, Missouri, Tennessee, Západní Virginii, Kentucky, Indianě a Arkansasu. Jeho demokratický soupeř Biden pak zvítězí v Connecticutu, Delaware, Marylandu, New Jersey, Rhode Islandu, Massachusetts a Illinois. Podle televize Fox News také získal tři ze čtyř volitelů z Maine.

Trump v současné chvíli získá zatím 117 volitelů, Biden pak 134. K vítězství ve volbách jich potřebují nasbírat nejméně 270. Všechny projekce odpovídají předvolebnímu očekávání.

Ve 02:00 SEČ se uzavřely volební místnosti ve velmi důležité Pensylvánii a na Floridě. Směrodatné výsledky v Pensylvánii se předpokládají až za několik dní, Florida se však podle modelu listu The New York Times po sečtení 92 procent hlasů kloní k Trumpovi.

Ve 04:00 SEČ se zavřou volební místnosti v Nevadě, Iowě, Montaně a Utahu. v 05:00 SEČ skončí hlasování v Kalifornii, Washingtonu, Oregonu a Idahu. Jako poslední dva státy uzavřou volební den Havaj v 06:00 SEČ a Aljaška o hodinu později.

Vzhledem k neobvykle vysokému počtu poštovních hlasů, které se často sčítají pomaleji a se zpožděním, letos nemusí být vítěz jistý již ve volební noc.

Volební účast v USA může být nejvyšší za více než 100 let

Účast v amerických prezidentských volbách by podle deníku The New York Times mohla dosáhnout 67 procent, a být tak nejvyšší za posledních více než 100 let. Znamenalo by to, že svůj hlas ve volbách odevzdalo kolem 160 milionů obyvatel země, napsal list. Z toho více než 101,1 milionu lidí už odvolilo předčasně anebo poštou.

List The New York Times podotkl, že za vysokou účastí mohou být problémy, které ovlivnily život téměř každého Američana. Jde o pandemii koronaviru a ekonomické problémy, ale i politické vášně, které provázely celé funkční období současného prezidenta Donalda Trumpa. Vliv mohla mít i opatření, která mnoho amerických států přijalo kvůli tomu, aby volení během pandemie bylo snazší a bezpečnější.

Podle profesora Michaela McDonalda z Floridské univerzity, který volební účast zkoumá, byla naposledy účast v prezidentských volbách vyšší než 65 procent v roce 1908. Naopak v 19. století bývala účast vyšší, protože se politickým stranám dařilo dostávat k volbám velká množství voličů. "Na úroveň z těch let jsme se nikdy znovu nedostali. Letos se to možná podaří. To by bylo neuvěřitelné," podotkl profesor.

Nejméně v šesti státech americké unie přitom už jen předčasné hlasování přineslo vyšší účast než tam činila celková v roce 2016, kdy se americký prezident volil naposledy. Šlo o Texas, Colorado, Washington, Oregon, Havaj a Montanu. Politologové přitom předpokládají, že předčasně volili hlavně demokraté, zatímco v den voleb šli k urnám hlavně republikáni. Právě to, zda se jim v klíčových státech podaří překonat náskok, který si podle všeho demokraté vybudovali v předčasném hlasování, může volby rozhodnout.