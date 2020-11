Volby v USA jsou rekordní politickou událostí u sázkových firem

Praha - Prezidentské volby v USA jsou nejvíce sázenou politickou nebo společenskou událostí v Česku. Objem sázek už překročil 300 milionů korun, dosavadní rekord držely poslední prezidentské volby v ČR s 285 miliony. Uvedli to zástupci sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila. Volební místnosti se sice uzavřely v úterý, od té doby však bookmakeři vypsali kurzy v takzvaných live sázkách. Demokrat Joe Biden má aktuálně kurz 1,01:1, republikán Donald Trump 13,5:1. Při prezidentských volbách v USA v roce 2016 dosáhly celkové sázky v Česku 40 milionů korun.

Tipsport přijal sázky za 140 milionů korun. "V průběhu předvolební kampaně sázkaři u Tipsportu vsadili na jméno amerického prezidenta kolem 100 milionů korun. Jenže úplné finále amerických voleb je vtáhlo do děje ještě víc. Bookmakeři nabídli prezidentské live sázky, které přímo reagují na průběžné výsledky sčítání hlasů. Tahle nejdelší a dávno už nejsázenější live sázka v historii firmy stále běží," uvedl bookmaker Tipsportu Pavol Boško. Objem aktuálních live sázek podle něj dosáhl 43 milionů korun. Při druhém kole českých prezidentských voleb v roce 2018 Tipsport přijal po uzavření volebních místností live sázky za 11,5 milionu korun. Tehdy se však dalo sázet jen několik hodin.

Objem sázek ve Fortuně zatím dosáhl 122 milionů korun. "V kontextu toho, že letos byly přeloženy či zrušeny velké sportovní akce jako MS v hokeji, olympiáda nebo fotbalové Euro, patrně půjde i o nejsázenější jednorázovou událost roku absolutně. Dosažený rekord tak pro nás má svým způsobem trochu hořkou příchuť," doplnil mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Podle něj se opakovala situace z voleb v roce 2016, když většina sázkařů šla proti demokratickému favoritovi a sázela převážně republikána Trumpa. "Výraznější kursové pohyby nastaly až po zavření volebních místností. Do pozice kursového favorita se posunul Trump, jehož kurs setrvale klesal, a to až do chvíle, kdy se začala obracet karta v klíčových státech Wisconsin a Michigan. V ten moment naopak výrazně rostly akcie demokrata Bidena, jehož kurs je aktuálně na úrovni hraničící s jistotou," uvedl dále Šrain. Ještě ve středu ráno měl Trump na vítězství kurz 1,2:1.

Chance přijala sázky za 23,7 milionu korun. "Pro sázkaře již přestává být hlavní otázkou, kdo volby vyhraje. To je v tuto chvíli takřka jasné. Většinu nyní především zajímá, kdy bude oznámen Joe Biden vítězem voleb a jaké právní bitvy tomu mohou předcházet," dodal bookmaker Chance Jaroslav Jašek.

Objem sázek u Fortuny, Tipsportu a Chance zatím dosáhl 285 milionů korun. Podle odhadů patří těmto firmám asi 92 procent trhu. Ostatní společnosti absolutní objem sázek většinou nezveřejňují, dá se ale předpokládat, že celkové sázky v Česku už dosáhly asi 310 milionů korun.