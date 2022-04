Volby v Maďarsku rozhodnou, zda Orbán zůstane u moci další čtyři roky

Budapešť - Lidé v Maďarsku v nedělních parlamentních volbách rozhodnou o tom, zda konzervativní premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz zůstanou u moci čtvrté funkční období v řadě. Zastánce "neliberální demokracie" Orbán, který je v maďarské politice 33 let, vyhrál všechny volby od roku 2010 a volební průzkumy naznačují, že by se mu to mohlo podařit i tentokrát. Proti němu se sice poprvé postavila sjednocená opozice se slibem návratu k demokracii a principům právního státu, mezi voliči Fideszu má ovšem odezvu Orbánův pragmatický přístup k ruské invazi na Ukrajině. Zároveň s parlamentními volbami se koná referendum týkající se lidskoprávními organizacemi kritizovaného "zákona proti pedofilii". Kromě jiného zavádí zákaz šířit mezi lidmi do 18 let materiály zobrazující homosexualitu a změnu pohlaví.

Orbán nedělní volby vykreslil jako volbu pro mír a stabilitu, které podle něho může Maďarsku zajistit jedině Fidesz. V případě vítězství opozice podle něj hrozí zavlečení Maďarska do války na Ukrajině. "Musíme hájit naše vlastní zájmy... Musíme zůstat mimo tuto válku," prohlásil Orbán na shromáždění svých příznivců ve státní svátek 15. března. Agentura Reuters připomíná, že maďarský premiér sice ruskou agresi vůči Ukrajině odsoudil, šéfa Kremlu Vladimira Putina osobně ale nekritizoval. Maďarská vláda na rozdíl od jiných členů Evropské unie a NATO nepodporuje Ukrajinu dodávkami zbraní ani nepovolila jejich převoz přes maďarské území.

Orbán dlouhodobě udržoval dobré vztahy s Ruskem, od kterého Maďarsko odebírá většinu své spotřeby zemního plynu a loni na podzim s ním uzavřelo novou dlouhodobou smlouvu o dodávkách této suroviny. A ani ruský útok na Ukrajinu, s níž Maďarsko rovněž sousedí, nic nezměnil na stanovisku Budapešti, že jadernou elektrárnu Paks dostaví ruská společnost Rosatom. Maďarsko také loni schválilo použití ruských vakcín proti covidu-19 Sputnik V. Udělalo to jako jediná země sedmadvacítky a bez ohledu na to, že použití preparátu nedala zelenou unijní agentura pro léčivé přípravky (EMA).

Maďarsko se podobně jako další země, včetně Česka, potýká s vysokou inflací. V únoru spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 8,3 procenta, nejvíce od srpna 2007. V polovině března zahájilo stávku několik učitelských odborových organizací, které požadují pro pedagogy vyšší platy a menší objem práce. Tyto problémy ale podle analytiků oslovených agenturou Reuters zastínila válka na Ukrajině, během které do Maďarska přišlo několik set tisíc ukrajinských běženců.

Budapešť doposud nemá přístup k penězům z unijního fondu obnovy po pandemii covidu-19. Brusel jí je odmítá poskytnout kvůli obavám z nedostatečného potírání korupce. Unijní instituce už léta s Orbánovou vládou vedou spory kvůli omezování základních hodnot EU, jako je dodržování principů demokracie a právního státu. Vytýkají jí potírání nezávislosti soudnictví, tvrdý přístup k migrantům z neevropských zemí, omezování plurality médií, akademických svobod nebo práv sexuálních menšin.

Péter Márki-Zay, šéf maďarské opoziční koalice Společně za Maďarsko, na středečním shromáždění završujícím kampaň v jihomaďarské Pécsi řekl, že nejdůležitějším úkolem je "vrátit demokracii a právní stát, prosperitu a lásku a skončit s nenávistí mezi Maďary". Před časem Orbána a jeho politické spojence obvinil z toho, že Maďarsko během uplynulých 12 let "vyrabovali" a že zneužili dvoutřetinové většiny, kterou drží v parlamentu. "Ničím neomezovaná moc vede k neomezené korupci," řekl Márki-Zay s tím, že Maďarsko se za vlády Fideszu stalo jednou z nejvíce korupcí zasažených zemí v EU.

Ve středu se opoziční lídr nechal slyšet, že Maďaři "musí držet s Ukrajinou, protože Ukrajina bojuje i za nás". Svým stoupencům připomněl, že v roce 1956 při protisovětském povstání bylo Maďarsko ve stejné situaci a "čekalo na pomoc".

"Jak o sobě může někdo, kdo přemýšlí, jak si nejlépe udržet stejný odstup od vraha i od oběti, mluvit jako o slušném člověku? Jak se mohou nazývat Maďary a křesťany?" řekl konzervativní opoziční politik k Orbánovu lavírování během krize na Ukrajině.

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že Fidesz volby zřejmě vyhraje, pravděpodobně ale přijde o dvoutřetinovou většinu v parlamentu, díky které v posledních letech prosadil hluboké změny politického a společenského života. Podle v úterý zveřejněného průzkumu agentury Závecz měl Orbánům Fidesz jen těsný, dvoubodový, náskok před šestičlennou aliancí Společně pro Maďarsko. Šestnáct procent dotázaných uvedlo, že je nerozhodnutých, koho volit. Agentura Bloomberg ve středu zveřejnila průzkum na zakázku týdeníku HVG, podle něhož Fidesz podpořilo 50 procent rozhodnutých voličů a Společně pro Maďarsko 40 procent. Podle druhého průzkumu by Fidesz obsadil 128 křesel ze 199, na udržení ústavní většiny by to však nestačilo.

"S ohledem na Orbánovu velkou finanční převahu nad opozicí, vzhledem k tomu, že ovládá většinu médií, a vzhledem k jeho schopnosti vystupovat jako skutečný ochránce maďarského národa předpokládáme, že v krátkodobém horizontu konflikt na Ukrajině Orbánovi prospěje," cituje Reuters z březnové zprávy think tanku Eurasia Group.

V referendu budou voliči odpovídat celkem na čtyři otázky. Týkají se například toho, zda jsou pro to, aby "nezletilým byly v médiích bez omezení představovány materiály se sexuálním obsahem, které mohou ovlivnit jejich vývoj". Vyjadřovat se budou také k tomu, zda se mají ve školách bez souhlasu rodičů konat programy, které představují sexuální orientaci, nebo zda mají být mezi dětmi propagovány zákroky vedoucí ke změně pohlaví. Zatímco premiér Orbán tvrdí, že chce Maďarsko ochránit přes "genderovým šílenstvím šířícím se ze Západu", lidskoprávní organizace varují, že zákon je diskriminační a prakticky znemožní sexuální osvětu mezi mladými. Podle Evropské komise odporuje hodnotám, jako je tolerance a svoboda jednotlivce, a zahájila kvůli němu s Maďarskem řízení. Úřady výsledky referenda uznají jen tehdy, pokud platný hlas odevzdá více než 50 procent voličů.