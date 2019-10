Volby v Durynsku podle odhadů vyhrála Levice před AfD a CDU

Guvernér Durynska Bodo Ramelow (vpravo) a jeho manželka Germana Alberti vom Hofe vhazují společně své hlasovací lístky do volební urny během zemských voleb ve východoněmeckém Durynsku.

Guvernér Durynska Bodo Ramelow (vpravo) a jeho manželka Germana Alberti vom Hofe vhazují společně své hlasovací lístky do volební urny během zemských voleb ve východoněmeckém Durynsku. ČTK/AP/Jens Meyer

Berlín - Dnešní zemské volby ve východoněmeckém Durynsku podle prvních odhadů veřejnoprávní televize ARD vyhrála Levice s 29,5 procenta hlasů před protiimigrační Alternativou pro Německo (AfD), která získala 24 procent. Třetí jsou křesťanští demokraté (CDU) kancléřky Angely Merkelové s 22,5 procenta. Pokud se odhady potvrdí, bude to znamenat, že současná vláda Levice, sociální demokracie (SPD) a Zelených ztratí většinu. Nová koalice se bude rodit jen těžko.

Do zemského sněmu směřují také sociální demokraté s 8,5 procenta, Zelení s 5,5 procenta a zřejmě i svobodní demokraté (FDP), kteří se s pěti procenty pohybují přesně hna ranici vstupu do parlamentu.

Zatímco pro Levici populárního ministerského předsedy Boda Ramelowa, s jehož prací se spokojeno 70 procent obyvatel, by výsledek přestavoval dosavadní maximum v Durynsku, pro CDU i SPD, tedy strany celoněmecké vlády, by naopak byl dosavadním minimem. Pro CDU by zároveň znamenal, že poprvé od znovusjednocení Německa v roce 1990 v této spolkové zemi s 2,1 milionu obyvatel nevyhraje zemské volby.

Pokud hlasování skutečně dopadne takto, přijde koaliční vláda Levice, SPD a Zelených o většinu. Tu by ale neměla ani možná čtyřkoalice CDU, SPD, Zelených a FDP. Vzhledem k tomu, že žádná ze stran nechce vládnout s AfD a CDU i FDP vylučují koalici také s Levicí, nezbylo by v takovou chvíli nic jiného, než aby zemi jako úřadující vedla vláda současná. Ta je ve všech 16 spolkových zemích jedinou, v jejímž čele je politik Levice.