Volby v Durynsku podle odhadů vyhrála Levice před AfD a CDU

Berlín - Dnešní zemské volby ve východoněmeckém Durynsku podle odhadů veřejnoprávní televize ARD vyhrála Levice s 29,7 procenta hlasů před protiimigrační Alternativou pro Německo (AfD), která získala 23,8 procenta. Třetí jsou křesťanští demokraté (CDU) kancléřky Angely Merkelové s 22,6 procenta. Pokud se odhady potvrdí, bude to znamenat, že současná durynská vláda Levice, sociální demokracie (SPD) a Zelených ztratí většinu. Nová koalice se bude rodit jen těžko.

Do zemského sněmu směřují také sociální demokraté s 8,6 procenta, Zelení s 5,4 procenta a zřejmě i svobodní demokraté (FDP), kteří se s pěti procenty pohybují přesně na hranici vstupu do parlamentu.

Pro Levici populárního ministerského předsedy Boda Ramelowa, s jehož prací je spokojeno 70 procent obyvatel, by výsledek představoval nejen dosavadní maximum v Durynsku, ale také v jakýchkoli zemských volbách. Bylo by to také poprvé, kdy by tato strana, která vznikla v roce 2007 sloučením postkomunistické PDS a odpadlíků od sociální demokracie, v Durynsku vyhrála.

Vedle Levice může slavit i AfD, která více než zdvojnásobila 10,6 procenta, která dostala před pěti lety. Podařilo se jí to navzdory tomu, že i její příznivci mají pochybnosti o kontroverzním lídrovi kandidátky Björnu Höckem, který má podle 44 procent z nich příliš blízko pravicově extremistickým pozicím. Höckeho pravicově-národovecké křídlo AfD je navíc pod dohledem civilní kontrarozvědky.

Opačná nálada než u dvojice vítězů voleb panuje ve stranách celoněmecké koalice CDU a SPD, které v několikátých zemských volbách v řadě oslabily. Pro obě jde také o dosud jasně nejhorší výsledek v Durynsku, kde přitom křesťanští demokraté od znovusjednocení Německa v roce 1990 až do roku 2014 vždy vyhrávali.

Pokud hlasování skutečně dopadne, jak ukazují odhady, přijde koaliční vláda Levice, SPD a Zelených o většinu. Tu by ale neměla ani možná čtyřkoalice CDU, SPD, Zelených a FDP. Vzhledem k tomu, že žádná ze stran nechce vládnout s AfD a CDU i FDP vylučují koalici také s Levicí, nezbylo by v takovou chvíli nic jiného, než aby zemi jako úřadující vedla vláda současná. Ta je ve všech 16 spolkových zemích jedinou, v jejímž čele je politik Levice.

Hlasování v menší zemi s 2,1 milionu obyvatel se podle odhadů zúčastnilo 65,5 procenta voličů. Za rozhodující téma nejčastěji označovali platy a důchody (18 procent), sociální zabezpečení (16 procent) a vzdělání (16 procent).