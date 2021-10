Volby podle průzkumů opět vyhraje ANO před koalicí Spolu

Praha - Sněmovní volby podle průzkumů opět vyhraje vládní hnutí ANO před koalicemi Spolu a Piráty se STAN. Poslanci zůstanou SPD i KSČM. ČSSD naopak hrozí odchod z dolní komory, v níž by tak zůstalo osm stran a hnutí místo původních devíti. Z neparlamentních uskupení má nejblíže k překonání hranice pro vstup do Sněmovny hnutí Přísaha bývalého policisty Róberta Šlachty. Vyplývá to ze srovnání průzkumů, které agentury provedly od letošního května.

Hnutí premiéra Andreje Babiše vede žebříčky voličských preferencí dlouhodobě. Minulé sněmovní volby před čtyřmi lety vyhrálo se ziskem 29,64 procenta hlasů, letos může podle průzkumů pomýšlet na zisk hlasů nejméně čtvrtiny voličů. Preference ANO měly v první polovině roku sestupnou tendenci, během léta vzrostly na zářijovou úroveň. Nejlepších výsledků dosahovalo ANO v průzkumech agentury STEM, podle níž by počátkem září získalo 32,4 procenta hlasů. Naopak podle agentury Kantar CZ podpora ANO v květnu spadla na 20 procent, v září činila 24,5 procenta.

Druhá příčka zřejmě bude patřit koalici Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Získat by měla nejméně pětinu hlasů, což jí přisuzují průzkumy agentur STEM, CVVM či Median. Podle Kantar CZ a Ipsos by tato koalice mohla získat kolem 23 procent hlasů. Koalice Pirátů a Starostů podle průzkumů obsadí patrně bronzovou příčku, i když ještě počátkem léta mohla pomýšlet na zisk čtvrtiny hlasů. Během léta ale její podpora podle průzkumů klesla k pětinovému zisku.

Pod stupni vítězů s pomyslnou bramborovou medailí asi bude SPD, kterou podobně jako před čtyřmi lety, kdy získala 10,64 procenta hlasů, podporuje zhruba desetina voličů. Těsně nad pětiprocentní hranicí se pohybuje KSČM, která tak pravděpodobně neobhájí všechna místa ve Sněmovně. Před čtyřmi lety získala 7,76 procenta hlasů.

Vládní sociální demokracii po neúspěchu v jiných typech voleb hrozí, že se na rozdíl od ostatních parlamentních stran ve Sněmovně neudrží. Loni v krajských volbách celostátně získala 4,93 procenta hlasů a v souběžných senátních volbách neobhájila jediný mandát. Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny překonala sociální demokracie naposledy podle červnových průzkumů a podle červencového šetření CVVM. Před čtyřmi lety ve sněmovních volbách hlasovalo pro ČSSD 7,27 procenta voličů.

Podobně jako sociální demokracie je na tom Přísaha, která ještě v červnu byla podle průzkumů na postupových místech. Podle většiny agentur ale během léta hnutí spadlo pod pětiprocentní hranici. Uchovává si ale alespoň naději na peníze za získané hlasy, podobně jako uskupení Trikolora, Svobodní, Soukromníci.

Hlasovat by podle průzkumů mohly podobně jako v minulosti tři pětiny voličů. Jen zhruba polovina z nich už má vybráno, kterou z kandidujících stran bude volit. Ostatní se rozhodnou až v týdnu před volbami, výsledky hlasování se tak mohou od volebních modelů lišit.

Předvolební průzkumy o podpoře kandidujících stran budou moci být publikovány naposledy v pondělí. Od úterý až do uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 platí ze zákona zákaz jejich zveřejňování. Opatření má zamezit ovlivňování voličů na posledních chvíli.

Vývoj výsledků stran, hnutí a jejich volebních koalic (v procentech) podle volebních modelů agentur:

Termín průzkumu Název agentury ANO Spolu Piráti a STAN SPD KSČM ČSSD Přísaha Trikolora, Svobodní, Soukromníci Září Kantar CZ 24,5 23 20,5 11,5 5 4,5 4 2,5 Září Data Collect 25 22 21 9 5,5 4 4,5 3,5 Září STEM 32,4 20 18 11,8 5,4 4,4 2,2 3,3 Srpen Median 27 21 20,5 9 6 4,5 4 3 Srpen Kantar CZ 27,5 21 21 10 5 3,5 6 2 Srpen STEM 31,1 21,7 18,7 11,2 5,8 4,6 3,3 3,1 Červenec Median 26 21,5 20 7 6 4,5 6,5 3 Červenec CVVM 23,5 21,5 21 9 8 6,5 3 2,5 Červen Ipsos 23,5 23,1 22,4 9,6 4,7 4,7 4,6 - Červen Kantar CZ 21,5 23,5 24 12,5 5,5 5 6 - Červen Median 26 20 21,5 8 5,5 5 6 3,5 Červen STEM 26,7 17,4 24,1 10,9 5,5 5,5 5,1 2,6 Červen Kantar CZ 21,5 23,5 24 12,5 4,5 3,5 6 - Červen Data Collect 20,5 19,5 25,5 10,5 5,5 5 5 3 Červen CVVM 24,5 19,5 22,5 9,5 7,5 7,5 2,5 3,5 Květen Kantar CZ 20 21,5 26 10 5,5 3 - 4 Květen Ipsos 22,1 23,1 23,7 10,2 5,8 4,1 - 3,4 Květen Data Collect 19,4 20,7 27 13 6,2 3,6 - 2,3

Zdroj: volební modely agentur