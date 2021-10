Volby do Sněmovny přitáhly proti těm předchozím o 320.000 voličů víc

Volební místnost ve Fakultní základní škole České mládeže v Ústí nad Labem během voleb do Poslanecké sněmovny, kterou si vybral pro hlasování předseda Pirátů Ivan Bartoš, 8. října 2021.

Volební místnost ve Fakultní základní škole České mládeže v Ústí nad Labem během voleb do Poslanecké sněmovny, kterou si vybral pro hlasování předseda Pirátů Ivan Bartoš, 8. října 2021. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Letošní volby do Sněmovny přitáhly k volebním urnám 65,4 procenta voličů. Proti předchozím volbám v roce 2017 jich přišlo zhruba o 320.000 víc a odevzdali přes 5,37 milionu platných hlasů. Letos je to třetí nejvyšší účast ve sněmovních volbách. Vyplývá to z údajů na webu Českého statistického úřadu Volby.cz po sečtení víc než 99 procent okrsků. K loňským krajským volbám, které poznamenala epidemie nemoci covid-19, přišlo 37,9 procenta voličů. Ke druhému kolu loňských senátních voleb přišlo 16,7 procenta voličů.

Letošní volební účast u sněmovních voleb byla nejvyšší v Praze, kde překročila 70 procent a podle předběžných výsledků před sečtením všech okrsků činila 70,1 procenta. Na opačném konci skončil Karlovarský kraj s účastí 57,1 procenta a Ústecký kraj s 57,6 procenta. Druhý za Prahou byl Kraj Vysočina s účastí 68,9 procenta, k 68 procentům se blížila účast ve Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Volební účast českých občanů v zahraničí se předběžně blížila k 71 procentům. K nejaktivnějším českým voličům v zahraničí patřili Češi hlasující v Bruselu, kde jich přišlo k urně přes 82 procent.

Nejvíc voličů po roce 1989 přišlo volit v roce 1990 do Federálního shromáždění a České národní rady. Volební účast tehdy v ČR představovala 96,8 procenta.