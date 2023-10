Volby do polského Sejmu vyhrává PiS, ukazují téměř úplné výsledky

Varšava - Volby do Sejmu, dolní komory polského parlamentu, vyhraje vládnoucí národněkonzervativní Právo a spravedlnost (PiS). Druhá bude s odstupem několika procentních bodů proevropská Občanská koalice. Vyplývá to z výsledků, které po sečtení hlasů z více než 99 procent okrsků dnes večer zveřejnila státní volební komise. Do Sejmu se dostane celkem pět politických uskupení.

Právo a spravedlnost, které v Polsku vládne v posledních osmi letech, má 35,67 procenta hlasů, Občanská koalice 30,46 procenta. Přes 14,4 procenta voličů podpořilo středovou Třetí cestu, čtvrté místo obsadila Nová levice s 8,55 procenta hlasů. Do parlamentu vejde ještě ultrapravicová Konfederace, která má 7,14 procenta hlasů.

Hlasovat přišlo asi 74 procent oprávněných voličů, nejvíce od pádu komunismu.

Polská veřejnoprávní televize TVP večer informovala, že kompletní výsledky včetně přepočtu na mandáty volební komise oznámí v úterý ráno.

Podle dříve zveřejněných odhadů výsledků bude mít sice PiS nejvíce poslaneckých křesel, na sestavení vlády to však stačit nebude ani s případnou podporou Konfederace. Na nadpoloviční většinu potřebnou pro sestavení vlády dosáhne Občanská koalice společně s Třetí cestou a Novou levicí.