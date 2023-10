Volby do polského Sejmu podle konečných výsledků vyhrálo vládnoucí PiS

Varšava - Nedělní volby do polského Sejmu vyhrála se ziskem 35,38 procenta hlasů vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS). Druhá je s odstupem necelých pěti procentních bodů proevropská Občanská koalice. Do dolní komory polského parlamentu se dostalo pět politických uskupení. Vyplývá to z konečných výsledků hlasování, které dnes zveřejnila státní volební komise.

Právo a spravedlnost zvítězilo ve volbách do Sejmu potřetí v řadě. Druhá Občanská koalice získala 30,7 procenta. Na 14,4 procenta voličů podpořilo středovou Třetí cestu, čtvrté místo obsadila Nová levice s 8,61 procenta hlasů. Do parlamentu vstoupí ještě krajně pravicová Konfederace, která má 7,16 procenta hlasů.

Hlasovat přišlo přes 74 procent oprávněných voličů, nejvíce od pádu komunismu.

Volební vítězství zřejmě nebude stačit na to, aby PiS dokázalo sestavit vládu a prodloužilo tak svou dominanci v polské politice z posledních osmi let. Na nadpoloviční většinu dosáhla opoziční Občanská koalice společně se stranami Třetí cesta a Nová levice.