Praha - Volby do Evropského parlamentu (EP) se budou na území České republiky konat v pátek 24. května a v sobotu 25. května. Rozhodl o tom prezident Miloš Zeman. ČTK o tom informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Rozhodnutí prezidenta musí ještě spolupodepsat premiér Andrej Babiš (ANO).

Občané EU volí zástupce do EP jednou za pět let. Deváté volby se v zemích EU budou konat letos mezi 23. a 26. květnem. Podle pravidel z roku 1976 by se volby měly konat mezi 6. a 9. červnem, tento termín ale členské státy považovaly za nevhodný. Navrhly proto změnu.

Poslední volební místnosti se v některých členských státech uzavřou až v neděli, veškeré výsledky proto budou zveřejněny až poté. Dají se proto očekávat ve večerních a nočních hodinách z neděle 26. května na pondělí 27. května.

Europarlament bude mít nově po odchodu Británie z EU 705 křesel místo dosavadních 751. Česko má v dosavadním EP 21 míst. Volby v roce 2014 doprovázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů.

Vyhrálo tehdy hnutí ANO se ziskem 16,13 procenta hlasů. Strana TOP 09 obdržela 15,95 procenta, ČSSD 14,17 procenta, KSČM 10,98 procenta, KDU-ČSL 9,95 procenta a ODS 7,67 procenta hlasů. Europoslance získala i Strana svobodných občanů, která dostala 5,24 procenta hlasů. Pirátům uniklo křeslo v Evropském parlamentu jen těsně, dostali 4,78 procenta. Úsvit Tomia Okamury obdržel 3,12 procenta hlasů.

Vítězné ANO získalo v roce 2014 v eurovolbách čtyři mandáty stejně jako ČSSD a TOP 09. KSČM a KDU-ČSL mají po třech mandátech, ODS dva a Svobodní jeden.