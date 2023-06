Volby by v květnu vyhrálo ANO s 33,5 % hlasů, proti dubnu si polepšilo

Praha - Volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO s 33,5 procenta hlasů, proti dubnu si tak polepšilo. Následovala by ODS a Piráti, jejichž podpora se meziměsíčně téměř nezměnila, činila by 17 a 11,5 procenta. Do Sněmovny by se ještě dostalo hnutí SPD s osmi procenty a STAN s 6,5 procenta hlasů. V případě, že by se voleb zúčastnila koalice Spolu, složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, měla by 24 procent hlasů a skončila by na druhém místě za ANO. Vyplývá to z modelu agentury Kantar pro Českou televizi (ČT).

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory by skončili lidovci se čtyřmi procenty a KSČM a TOP 09 shodně s 3,5 procenta. Tři procenta občanů by volilo sociální demokraty. Proti dubnu se tak podpora ČSSD, která si na sobotních sjezdu odsouhlasila změnu názvu na Sociální demokracii, propadla o 2,5 procentního bodu. O 1,5 bodu si pohoršila TOP 09 a o bod lidovci. Stejný pokles podpory jako KDU-ČSL zaznamenala i SPD. Naopak ANO si polepšilo o 3,5 bodu, komunisté o bod a mírně, o půl bodu, STAN a Piráti. Podpora ODS zůstala stejná jako v dubnu. Statistická chyba je podle agentury v rozmezí plus minus 1,1 až plus minus 3,6 procentního bodu.

Podle autorů průzkumu se v květnu potvrdil trend přelivu voličů mezi vládním a opozičním táborem. "Zhruba dvě třetiny nově příchozích voličů ANO jsou od stran vládní koalice, zejména od ODS. Mezi důvody je dobře patrná obecná jednotící linie, a to velká nespokojenost s prací vlády, neplnění vládního programu nebo špatná komunikace. Zbylá třetina nových voličů ANO se přesunula převážně od SPD. V této souvislosti je respondenty opakovaně zmiňováno, že SPD nemá potřebnou politickou sílu," uvedli.

Z volebního modelu rovněž vyplynulo, že vítězem voleb v květnu by bylo ANO s 33,5 procenta hlasů i v případě, že by kandidovala koalice Spolu. Druzí by byli Piráti s 11,5 procenta hlasů a třetí SPD s osmi procenty před STAN, které by dostalo šest procent hlasů. Ostatní strany a hnutí by zůstaly pod pěti procenty.

Průzkumu Kantaru se mezi 15. květnem a 2. červnem zúčastnilo tisícovka respondentů a k volbám by v době průzkumu přišlo 61,5 procenta občanů.

Volební modely agentury Kantar s jednotlivými stranami (výsledky v procentech): Květen 2023 Duben 2023 Březen 2023 Únor 2023 Říjen 2022 Září 2022 Srpen 2022 ANO 33,5 30,5 29,5 29,5 26,5 29,5 30,5 ODS 17 17 20 21,5 21,5 18 19,5 Piráti 11,5 11 11 9 11,5 9 8,5 SPD 8 9 8 8,5 11 11,5 11 STAN 6,5 6 5,5 7 6 7,5 6,5 KDU-ČSL 4 5 3 4 3,5 6 4 TOP 09 3,5 5 4 5 5,5 4,0 4,5 KSČM 3,5 2,5 2,5 2 2,5 2 3,5 ČSSD 3 5,5 5 4,5 3,5 2,5 3 Přísaha 2,5 2,5 3,5 2,5 2,5 4 3 PRO 2022 2 2 3 - - - - Zdroj: Kantar pro ČT