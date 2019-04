Praha - Hnutí ANO by volilo 33 procent voličů, o dva procentní body více než na přelomu února a března. Druzí by ve volbách do Sněmovny skončili Piráti se ziskem 19 procent hlasů a třetí ODS by dostala 13,5 procenta. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Do Sněmovny by se dostalo sedm subjektů. Na hranici vstupu balancují lidovci a hnutí SPD, které přitom v předchozím průzkumu dostalo 9,5 procenta.

Čtvrtou nejsilnější stranou ve Sněmovně by podle modelu byla sociální demokracie. Hlas by jí dalo 6,5 procenta voličů. Zisk komunistů by byl o půl procentního bodu nižší.

Pro hnutí SPD by hlasovalo 5,5 procenta voličů. Lidovci by dostali pět procent a TOP 09 o jeden procentní bod méně. Hnutí STAN by podle modelu volilo 3,5 procenta lidí.

"Je možné sledovat návrat k trendu, který jsme viděli na podzim, to znamená posilování těch větších stran na úkor těch menších," řekl ČT analytik Kantaru Pavel Ranocha. Dodal, že se nepotvrdil vzestup preferencí SPD. Velká část hlasů pro hnutí Tomia Okamury je podle Ranochy nestabilní a výkyvy v podpoře je možné očekávat i do budoucna.

Výzkum společnosti Kantar CZ pro ČT se konal v období od 16. března do 5. dubna. Zahrnoval tedy i důležité politické události jako vyloučení Václava Klause mladšího z ODS, sjezd ČSSD nebo aféru kolem antimonopolního úřadu. Výzkumu se zúčastnilo 870 respondentů.

Volební modely CZ ve srovnání s výsledkem sněmovních voleb v říjnu 2017 (v pct.):

Strany Březen/duben 2019 Únor/březen 2019 Leden 2019 Volby říjen 2017 ANO 33,0 31,0 32,0 29,64 Piráti 19,0 17,5 16,5 10,79 ODS 13,5 12,5 13,5 11,32 ČSSD 6,5 6,5 5,0 7,27 KSČM 6,0 6,0 6,5 7,76 SPD 5,5 9,5 7,0 10,64 KDU-ČSL 5,0 4,5 5,0 5,8 TOP 09 4,0 4,0 5,5 5,31 STAN 3,5 5,0 5,0 5,18

Zdroj: CZ