Volby by podle modelu STEM vyhrálo ANO před Piráty se STAN a koalicí Spolu

Praha - Sněmovní volby by v červnu vyhrálo vládní hnutí ANO s 26,7 procenta hlasů před Piráty a STAN s 24,1 procenta a koalicí Spolu, tvořenou ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Podle volebního modelu agentury STEM by se přes pět procent potřebných pro vstup do Sněmovny dostala také SPD, ČSSD, KSČM a Přísaha. Volební model dnes STEM poskytla ČTK. Podobně jako většina dalších modelů z poslední doby ukazuje, že ANO v pozici lídra vystřídalo koalici Pirátů a Starostů.

"Na prahu období klidu a letních dovolených, ve chvíli ústupu koronavirové pandemie a rozvolňování souvisejících opatření se zastavuje propad hlavní vládní strany a růst podpory novým koalicím není zaručen," uvedli autoři průzkumu. Koalice Spolu podle nich zvolna roste a protestní hlasy se koncentrují v podpoře SPD. "Mezi menšími stranami dále roste hnutí Přísaha Roberta Šlachty. ČSSD a KSČM naopak oslabují," dodali.

Podpora ANO se na červnových 26,7 procenta zvýšila z 24 procent v dubnovém volebním modelu STEM. Koalice Pirátů a STAN si naproti tomu z dubnových 27,9 procenta pohoršila téměř o čtyři procentní body. Koalice Spolu se posunula z dubnových 16,6 procenta na 17,4 procenta v červnu.

SPD se podpora proti dubnu snížila téměř o dva procentní body na 10,9 procenta. Sociálním demokratům i komunistům červnový model přisoudil 5,5 procenta, v dubnu měla ČSSD sedm procent a KSČM 5,2 procenta. Přísaha si podle STEM polepšila víc než dvojnásobně z dubnových 2,4 procenta na 5,1 procenta v červnu.

STEM vzhledem k tomu, že řada lidí na spontánní otázku nejmenuje jako svého favorita některou z koalic, ale jejich členské strany, zveřejňuje také volební model pro strany samostatně. ANO by podle něj mělo 27 procent hlasů, Piráti 15,5 procenta, SPD by dostala 11,1 procenta a ODS by brala 10,9 procenta. Starostové by získali 8,7 procenta, komunisté 5,6 procenta a sociální demokraté 5,4 procenta. Podpora Přísahy by byla ve stranickém modelu pětiprocentní.

Průzkum agentura STEM provedla mezi 21. a 29. červnem u víc než tisícovky lidí starších 18 let. Statistická chyba činí kolem plus minus jednoho procentního bodu u nejmenších stran, u větších stran je kolem plus minus tří procentních bodů.