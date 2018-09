Rio de Janeiro - Veronika Vojtová a Jan Mašek obhájili na mistrovství světa ve vodním slalomu bronzové medaile v závodě smíšených posádek deblkanoí. Tereza Fišerová s Jakubem Jáněm po vítězství v semifinále skončili v olympijském kanálu v Riu de Janeiro čtvrtí.

V sobotních bojích o medaile v tradičních disciplínách bude ale ve hře pouze jedna česká loď zásluhou kanoisty Tomáše Raka. V semifinále obsadil poslední postupové desáté místo, pro dalších pět vodáků šampionát skončil.

Vítězslavu Gebasovi, který před dvěma lety na stejném místě vybojoval čtvrté místo v olympijském závodě, nestačila čistá jízda na lepší než 14. příčku, Lukáš Rohan se čtyřsekundovou penalizací skončil až na 26. pozici. Nejlepší kajakářkou byla na 12. místě mistryně světa z roku 2015 Kateřina Kudějová, od postupu ji dělilo 88 setin. Hned za ní skončila Vojtová, Barbora Valíková byla šestnáctá. Všechny tři přitom zajely bez dotyku.

Titul v mixu získali Poláci Aleksandra Stachová s Marcinem Pochwalou, kteří s jedním dotykem branky porazili o 36 setin čistě jedoucí obhájce zlata Margaux Henryovou s Yvesem Prigentem z Francie. Vojtová s Maškem s jedním "šťouchem" zaostali za vítězi o 3,77 sekundy, Fišerová s Jáněm si připsali dva dotyky a od titulu je dělilo téměř sedm sekund.

"S Verčou jsme už docela sladění. Jdeme se na tom tak dvakrát týdně svést, jezdíme spolu už druhý rok a už to docela jde," řekl Mašek. "Po semifinále jsem byl takový rozčarovaný, protože se nám jízda vůbec nepovedla. Naštěstí jsme to do druhé jízdy nakoukali z videa, spoustu věcí jsme změnili a nakonec se nám to podařilo celkem pěkně sjet," dodal.

Disciplína C2 mix se vrátila do programu MS vloni v Pau po 36 letech a letos definitivně nahradila závody mužských deblkanoí. Zatímco ve Francii tehdy bylo na startu jedenáct smíšených dvojic, v Brazílii usilovalo o medaile jen sedm lodí. "Startovalo tu trochu méně lidí než v loňském roce, protože je to trochu z ruky, ale ta konkurence tady byla," podotkl Mašek.

Mistrovství světa ve vodním slalomu v Riu de Janeiro:

C2 mix: 1. Stachová, Pochwala (Pol.) 106,48 (2 tr. sekundy), 2. Henryová, Prigent (Fr.) -0,36 (0), 3. Vojtová, Mašek -3,77 (2), 4. Fišerová, J. Jáně (všichni ČR) -6,82 (4).