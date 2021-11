Vojtěch: Zvažuje se úprava opatření pro hromadné akce, možná budou jen PCR testy

Praha - Ministerstvo zdravotnictví podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) zvažuje úpravy protiepidemických opatření pro hromadné akce. Z testů pro prokázání bezinfekčnosti by se například na akcích pro velký počet osob mohly uznávat jen PCR testy, nikoliv testy antigenní. Řekl to dnes na dotaz ČTK. Podrobnosti sdělit nechtěl, návrhy projedná ve čtvrtek vládní centrální řídící tým složený ze zástupců ministerstva a armády pod vedením hlavní hygieničky. O žádosti Asociace krajů ČR, aby byly antigenní testy pro testování ve školách rozvezeny do regionů předem, bude ministerstvo také jednat. Podle jeho odborníků ale plošné antigenní testování není efektivní, dodal Vojtěch.

"Řešíme otázku určité úpravy režimového opatření hromadných akcí. Teď ještě nechci říkat konkrétně, jak by to mělo vypadat," uvedl ministr. Podle něj jsou platná opatření, jako je nošení ochrany dýchacích cest a kontrola potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělané nákaze, nastavena dobře. Bez dalších podrobností ale zmínil, že i u nošení ochrany dýchacích cest se diskutuje o zpřísnění povinnosti. V současné době je povinný respirátor ve všech veřejných vnitřních prostorech a na pracovištích, pokud jsou u sebe lidé blíž než 1,5 metru. Například při výuce je ale děti nosit nemusí. V restauracích jsou povinné, pokud lidé nekonzumují.

"Je to hodně o individuální odpovědnosti. Teď už to není o tom vršit nějaká další opatření, pokud je lidé nebudou dodržovat," dodal. Současná opatření zatím epidemii nebrzdí, v úterý do statistik přibylo přes 9900 pozitivních. "Samotný počet pozitivně testovaných není dneska to hlavní. Víme, že ten vir nezmizí. Potřebujeme zabránit tomu, aby se situace nějak razantně promítala do nemocnic a musela být omezována péče," řekl ministr. V nemocnicích je více než 2000 lidí, kolem 300 na jednotkách intenzivní péče. Podle odborníků budou počty růst ještě nejméně dva nebo tři týdny.

Zásadní pro zvládnutí epidemie je podle Vojtěcha očkování. Dokončenou vakcinaci má v ČR 68,8 procenta dospělých, zájem v posledních týdnech roste. V pondělí dostalo vakcínu přes 39.000 lidí, asi třetina z nich první dávku. Vůči očkovaným by podle Vojtěcha nebylo zpřísnění spravedlivé. "Není to jenom o tom udělat nějaké lockdownové opatření. Ve chvíli, kdy tady máme 6,2 milionu lidí, kteří jsou očkovaní, tak to nepovažuju za správné," dodal. S vyhodnocením nových nařízení, jako jsou kontroly potvrzení v restauracích, chce počkat zhruba dva týdny.

Asociace krajů ČR v úterý navrhla, aby stát poskytl každému kraji dostatečný počet testů pro testování ve školách, které by každý region okamžitě využil v případě nárůstu případů covidu-19. V pondělí se testovaly těmito testy děti v osmi okresech, příští týden testování čeká 31 z celkem 77 okresů. Další testování je naplánované ještě na 15. listopadu.

Podle Vojtěcha se o návrhu krajů bude debatovat. "Testování antigenními testy tak, jak je stanovisko odborného aparátu ministerstva, v tuto chvíli není úplně doporučovanou variantou," řekl. Podle názoru hlavní hygieničky Pavly Svrčinové a náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martiny Koziar Vašákové tyto testy nezachytí často bezpříznakové nakažené, což děti většinou jsou. "Záchyt je poměrně nízký a efektivita není taková," dodal ministr. Podle něj je lepší testovat v ohnisku nákazy třeba celou školu PCR metodou na základě rozhodnutí hygieny.

Kromě centrálního řídícího týmu se ve čtvrtek podle Vojtěcha sejdou ministerští odborníci také s AntiCovid týmem koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), jejíž zástupce pravděpodobně Vojtěcha na postu ministra nahradí. "Budeme se bavit, co s tím dál. A cílem je, abychom našli společnou řeč," řekl.