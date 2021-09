Vojtěch: Testování na covid ve školách po tomto týdnu v celé zemi skončí

Praha - Testování na covid-19 ve školách podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) po tomto týdnu skončí. V prvním termínu po zahájení školního roku minulý týden testy potvrdily 116 pozitivních případů nákazy. Data z druhého testování v pondělí se zatím vyhodnocují, ale již naznačují, že situace se ve školách zatím nezhoršuje. Plošně bude dál platit nošení roušek ve společných prostorech škol. Ministr zdravotnictví to dnes řekl na jednání sněmovního školského výboru. Nevyloučil zároveň, že by se časem mohly testy ve školách opět zavést na lokální úrovni.

Plošné screeningové testování ve školách stanovilo ministerstvo zdravotnictví na 1. či 2. září, a dále na 6. a 9. září. V celé zemi je podle statistik ministerstva školství asi 4200 základních a 1280 středních škol, 1. září do nich nastoupilo na 1,4 milionu dětí.

„Podle současných dat nepředpokládáme, že bychom v testování v žádném z krajů pokračovaly po 9. září. Mimořádné opatření, které bylo vydáno se zkonzumuje 10. září, do kdy je účinné, a tím pádem bude automaticky zrušeno a zatím nebudeme vydávat žádné nové opatření týkající se testování ve školách,“ uvedl Vojtěch. Nevyloučil, že v závislosti na situaci by se to časem mohlo v některém kraji změnit.

Dál podle něj bude ve školách platit povinné nošení roušek na chodbách či v šatnách. Opatření má ochránit školy před uzavíráním kvůli výskytu nákazy. Pokud se budou nosit roušky, budou muset při potvrzení nákazy do karantény pouze jedinci nebo jednotlivé třídy.

Podle Vojtěcha má ministerstvo v současnosti kompletní výsledky z prvního poprázdninového termínu testování ve školách. Potvrdilo se při něm 116 případů nákazy. Výsledky z druhého termínu testování zatím podle ministra nejsou finální, i když sběr dat je rychlejší než minulý týden, řekl. Dosavadní výsledky podle něj ukazují, že výskyt nákazy se ve školách nezhoršuje, i když nárůst epidemie v ČR je podle něj v současnosti nesporný.

Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví odhalily v úterý laboratoře v Česku 588 nakažených. Více pozitivních testů za jeden den bylo naposledy 25. května. Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, stouplo z 18 na 21. Ještě před týdnem byla celorepubliková incidence 13. Dál roste i reprodukční číslo, k dnešku stouplo na 1,48 z předchozích 1,36. Nad hodnotou jedna, což značí zrychlování šíření epidemie, je 14 dní.