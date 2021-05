Vojtěch se nechtěl k případnému návratu na ministerstvo vyjadřovat

Praha - Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se ke svému návratu do funkce zatím nechtěl vyjadřovat. Nechtěl potvrdit ani to, že nabídku od premiéra Andreje Babiše dostal. "Dozvíte se to včas," řekl na dotaz ČTK po jednání sněmovního zdravotnického výboru. Poslanec dodal, že nemá dohodnutou žádnou schůzku, která by se případného nástupu týkala.

Právník Vojtěch byl na ministerstvu do letošního září. Pak ho vystřídal na 38 dní epidemiolog Prymula, odejít musel kvůli návštěvě restaurace, která měla být podle protiepidemických opatření zavřená. Nahradil ho dětský hematolog z Fakultní nemocnice v Brně Jan Blatný, který skončil po pěti měsících. Od začátku dubna pak vedl ministerstvo dermatolog a ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Jako důvod rezignace uvedl mediální tlak na něj i rodinu, novináři upozorňovali na nesrovnalosti, které se týkaly jeho majetku.

Při nástupu deklaroval, že se chce do čela vinohradské nemocnice vrátit. Vojtěch jako ministr po ředitelích fakultních nemocnic požadoval bezpečnostní prověrku. Média před týdnem uvedla, že ji Arenberger nemá a ani o ni nepožádal. Kvůli chybějící prověrce Vojtěch z pozice náměstka odvolal před rokem Prymulu.