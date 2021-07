Vojtěch: Screening rakoviny plic bude spuštěn nejpozději v lednu 2022

Praha - Screening rakoviny plic bude spuštěn nejpozději v lednu příštího roku. Nyní se akreditují pracoviště, která by měla dělat vyšetření rizikových pacientů. Na konferenci Zdravotnického deníku věnované ekonomice prevence to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Program pro včasný záchyt rakoviny plic bude zaměřen na dlouhodobé kuřáky zřejmě starší 50 let.

Vojtěch připomněl, že peníze vložené do prevence přinášení úsporu ve výdajích za léčbu. Kromě primární prevence, která se zaměřuje na omezení obezity, kouření, nadměrné konzumace alkoholu a naopak na zvýšení pohybu a zdravou výživu, je potřeba investovat i do sekundární prevence. Míří na včasné odhalení závažných chorob. V Česku nyní existují tři národní screeningové programy, týkají se záchytu rakoviny prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku. Díky nim se podle Vojtěcha zlepšily vyhlídky na přežití pacientů s těmito chorobami a snížila se mortalita.

Ministerstvo zdravotnictví nyní připravuje screening karcinomu plic, podle Vojtěcha je toto onemocnění jedním z největších zabijáků v Česku, v některých regionech je podle něj dokonce hlavní příčinou úmrtí. "Chceme ho odstartovat nejpozději v lednu příštího roku," konstatoval ministr. V Česku ročně nádorem plic onemocní téměř 7000 lidí, 90 procent z nich kvůli kouření, ať už aktivnímu nebo pasivnímu.

Největší zátěží zdravotního systému jsou podle ministra chronická onemocnění. Některým z nich se dá předejít úpravou životního stylu. Jako důležitá součást prevence se po epidemii covidu ukázalo podle Vojtěcha také očkování.

Kouření zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic, infarktu, mrtvice a dalších chorob. Je příčinou každého šestého úmrtí v Česku. Podle dat Státního zdravotního ústavu kuřáků v ČR ubývá. Alespoň příležitostně si zapálí cigaretu méně než čtvrtina starších 15 let. Část lidí přechází na alternativy klasických cigaret.