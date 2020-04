Vojtěch: Prodloužení stavu nouze do 25. května je jediné možné

Praha - Prodloužení nouzového stavu do 25. května je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) "jediné smysluplné řešení". Vojtěch dnes ve Sněmovně odmítl výtky opozice, že by pro toto řešení nebylo dost podkladů. Kratší prodloužení, které navrhla opozice, podle ministra nedává smysl a nejsou pro něj argumenty. Vládní žádost hájila rovněž například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), a to z pohledu svého resortu.

Prodloužení nouzového stavu o 3,5 týdne a pozvolné uvolňování restrikcí je podle Vojtěch nutné kvůli tomu, aby epidemiologové mohli odhalit, co by způsobilo případné zhoršení situace. "Pokud slepíme ta rozvolnění do velmi krátkého výseku, nejsme schopni to odhalit. Budeme pouze honit králíka na poli," řekl Vojtěch. Podle něj nedává smysl ani debata o tom, jestli se nouzový stav prodlouží jen o týden nebo o deset dní.

Ministr se ohradil proti námitkám opozice, že by vláda a jeho úřad neposkytovaly dost informací pro své kroky. "Zveřejňujeme maximum dat. Není pravdou, že by tady bylo cokoli zatajováno," uvedl Vojtěch s odkazem na web ministerstva ke koronaviru.

Maláčová uvedla, že díky nouzovému stavu je možné nařídit pracovní povinnost studentů sociálních oborů v zařízeních sociálních služeb, přednostní zásobování těchto zařízení ochrannými pomůckami i menší administrativa. Zaměstnavatelé podle ministryně nemusí dokládat v žádostech o příspěvky na mzdy v rámci takzvaného kurzarbeitu bezdlužnost.

"Rozhodli jsme se velmi pečlivě naslouchat doporučení epidemiologů," zdůraznila k vládní žádosti o prodloužení stavu nouze Maláčová. Klíčová je podle ní ochrana zdraví a nejzranitelnějších skupin lidí před případnou druhou vlnou epidemie.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) poukázal na to, že Česko v uvolňování hlavních restriktivních opatření srovnalo krok s Rakouskem a Německem. Vláda podle něho naslouchá argumentům epidemiologů a přihlíží také k minimalizaci narušení konkurenčního prostředí. "Ne vždy se to podaří," připustil. Vláda podle něho dělá mnoho kroků a neudělat chybu je proto podle něho nemožné.

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) si stojí za tím, že vláda boj s pandemií zvládla. Poslance informovala například o tom, že vládní koalice projedná návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí. Uvedla také, že vláda ve středu schválí program, který pro podporu malých společností s ručením omezeným připravilo ministerstvo pro místní rozvoj. Vztahovat se podle ní bude i na tříčlenné společnosti.

Opozice se dožadovala například analýzy, na jejich základě se vláda rozhodovala o přijetí či uvolnění opatření proti koronaviru. Předmětem dotazů bylo to, proč byly například před Velikonocemi otevřeny hobby markety, a ne kostely a proč přednost před jinými obchody a službami dostala psí kadeřnictví. Nejnověji se terčem kritiky stalo vládní rozhodnutí z pondělního večera, kterým ode dneška zrušila možnost bezplatně parkovat na městských placených zónách.

Vláda dnes ve Sněmovně obhajuje prodloužení nouzového stavu do 25. května, ale část opozice je proti. Některé strany navrhují prodloužit nouzový stav, zavedený kvůli koronaviru zatím do čtvrtka, jen do 7. května nebo si kladou podmínky pro souhlas s vládou. Premiér Andrej Babiš (ANO) poslancům řekl, že je nutné bránit šíření viru a prodloužení nouzového stavu zajistí trvání preventivních opatření, třeba omezení obchodu či služeb. Ústavní soud dnes oznámil, že odmítl dvě z 11 stížností proti usnesením vlády kvůli koronaviru, mimo jiné proto, že k projednání není věcně příslušný nebo že byly podány někým neoprávněným.

Menšinová vláda ANO a ČSSD zatím podporu prodloužení vyjednanou nemá. Podle ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který již dříve prosazoval delší trvání nouzového stavu, doporučili prodloužení vládě odborníci. "Mně nedává smysl podporovat prodloužení nouzového stavu po dobu kratší, samozřejmě kromě důvodů, které jsou politické," prohlásil.

Babiš dnes připomněl, že původně o prodloužení žádat nechtěl, ale změnil to podle něj rozsudek pražského městského soudu. Podle verdiktu nemůže zásadní restrikce v době nouzového stavu vydávat ministerstvo zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale kabinet podle krizového zákona. Po 25. květnu už budou podle premiéra postačovat mírnější opatření vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Například opoziční ODS a SPD by nouzový stav prodloužily jen do 7. května, tedy o týden. Vládní žádost je podle předsedy ODS Petra Fialy zdůvodněna obecně a neobsahuje konkrétní opatření ani analýzy, o které se vláda opírá. Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že jeho strana podporuje kroky vlády k ochraně zdraví a životů lidí, ale kabinet také musí chránit i svobody a majetek obyvatel, což restrikce poškozují.

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) chce hlasovat o prodloužení stavu do 10. května. "Myslíme si, že to vládě dává dostatek času na to, aby připravila skutečně nosné argumenty pro to, zda je v České republice ještě skutečně nutné nouzový stav o další týdny prodlužovat," řekl médiím předseda STAN Vít Rakušan. KDU-ČSL je připravena uvažovat o podpoře přechodného období sedmi až deseti dnů, aby vláda mohla některé záležitosti řešit v legislativní nouzi.

Piráti žádají vládu o splnění několika podmínek. Jinak nepodpoří prodloužení stavu nouze, řekl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Kabinet podle Pirátů musí složit účty za období nouzového stavu, zveřejnit podklady pro vládní opatření, odůvodňovat rozhodnutí v souladu se zákonem a představit schéma kompenzací pro lidi postižené koronavirovou krizí. Komunisté, kteří menšinovou vládu ANO a ČSSD ve Sněmovně tolerují, zatím neuvedli, jak budou hlasovat. Podle místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče zřejmě podpoří prodloužení nouzového stavu pouze o týden, nejvýše o dva.

Strana TOP 09 s prodloužením nouzového stavu do 25. května nesouhlasí, ale je připravena v případě nutnosti termín posunout. Představitelé TOP 09 oznámili, že dnes požádají vládu, aby do konce května připravila odškodňovací zákon. Ten má přinést jistotu pro všechny postižené opatřeními proti koronaviru, uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Doba na možnou přípravu odškodňovacího zákona ale bude podle vicepremiéra a šéfa Ústředního krizového štábu Hamáčka až po konci epidemie nemoci covid-19 způsobované koronavirem.

Ústavní soud dnes oznámil, že odmítl dvě ze stížností na vládní opatření kvůli koronaviru. Jedno směřovalo proti vyhlášení nouzového stavu z 12. března a proti někdejšímu omezení pohybu v Česku a druhé proti rozhodnutí omezující konání zastupitelstev. V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru obdržel soud celkem 11 podnětů. Jeden vzal pisatel zpět a dva jsou po dnešku odmítnuté, takže jich zbývá ještě osm.

Soud stížnosti odmítl mimo jiné proto, že k jejich projednání není věcně příslušný, že byly podány někým k tomu neoprávněným nebo že některá opatření ministerstva zdravotnictví již byla zrušena. Dílčí opatření by podle Ústavního soudu měly řešit obecné soudy. Městský soud v Praze minulý týden zrušil hlavní omezující opatření ministerstva zdravotnictví zejména v obchodu a službách. Podle soudu je má vydávat vláda podle krizového zákona, což kabinet následně učinil.

Česká ekonomika by mohla klesnout kvůli dopadům šíření koronaviru o 6,5 až 11 procent, vyplývá z odhadů analytiků oslovených ČTK. Dopady vládních opatření kritizují například pendleři, lidé jezdící z Česka pravidelně za prací do Německa nebo Rakouska. V pátek jich budou stovky protestovat na hraničním přechodu Folmava na Domažlicku. Zaměstnavatelské svazy zase dnes zkritizovaly vládní návrh odložení sociálních odvodů firem. Není podle nich řešením problému, ale pouze jeho posunutím v čase. Kraje dnes oznámily, že se jim nelíbí oddlužení státních nemocnic v Praze a v Brně, které schválila vláda. Poukazují na to, že i krajské nemocnice jsou v dlouhodobé ztrátě a také by potřebovaly pomoc.

Opatření kvůli koronaviru zasáhla i jednu z největších kulturních akcí v Česku. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se letos kvůli nynější situaci neuskuteční. Organizátoři dnes v tiskové zprávě uvedli, že plánovaný 55. ročník se bude konat až příští rok od 2. do 10. července. "Vzhledem k tomu, že situace se neustále vyvíjí, nařízení vlády ohledně konání kulturních akcí budou průběžně aktualizována a je těžké je predikovat," oznámili.

V Česku dosud s nemocí covid-19 zemřelo 223 lidí. Od večera se počet obětí zvýšil o jednu. Uzdravilo se zatím 2842 nakažených, což je o 16 víc než v pondělí večer. Případů nákazy bylo v Česku od začátku března zjištěno celkem 7449. S covidem-19 se aktuálně potýká 4384 lidí, z toho v nemocnicích je 359 z nich. Za pondělí přibylo 41 případů nákazy novým koronavirem, což je nejmenší denní přírůstek od 13. března.