Vojtěch pro Radiožurnál:Ve zdravotnictví chybí milion respirátorů

Praha - Ve zdravotnictví chybí až milion respirátorů. Radiožurnálu to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj jich je nyní závazně objednáno 1,7 milionu, dorazit by měly v příštím týdnu. Později Vojtěch České televizi a ČTK řekl, že existuje naděje, že by stát mohl respirátorů příští týden získat ještě více. V noci na dnešek bylo do klíčových nemocnic a zdravotnických záchranných služeb rozvezeno 50.000 respirátorů.

"Bezesporu se bavíme o stovkách tisíc respirátorů, které potřebujeme sehnat, možná až kolem milionu respirátorů, které bychom potřebovali skutečně získat," řekl Vojtěch. Dodal, že trh s ochrannými pomůckami je v současné době anomální, poptávka je obrovská. Na ministerstvu pracuje na objednávkách ze všech kontinentů tým mnoha lidí, stává se, že již dohodnutá objednávka je později z důvodu opatření jednotlivých států zrušena, podotkl ministr. Situace by se podle něj měla stabilizovat v příštím týdnu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ráno uvedl, že armáda do nemocnic a záchranným službám zatím rozvezla 51.000 respirátorů. "My jsme je rozvezli do nejpostiženějších nemocnic a zdravotnických záchranných služeb tak, aby vydržely fungovat v následujících dnech. Další dodávka by měla dorazit ve středu, čtvrtek, a pátek. Postupně tedy budou dodávky respirátorů chodit a my je budeme obratem rozvážet do nemocnic a lékařům v terénu," řekl později Vojtěch.

Ministr počítá s tím, že počet nakažených bude v dalších dnech stoupat. Uvedl, že mezi pozitivními testovanými jsou i případy bez cestovatelské anamnézy, nákazy jsou tedy komunitní. Podle údajů z dnešního rána je v Česku 150 lidí nakažených nový koronavirem.