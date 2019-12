Vojtěch: Příští rok bude fungovat lékový záznam a úhrada konopí

Praha - Od začátku roku 2020 bude pacientům hrazeno 90 procent ceny lékařem předepsaného léčebného konopí. V polovině roku bude lékařům a lékárníkům přístupný seznam předepsaných léků pacientů a začít platit by měl zákon měnící systém dodávek léků. Na dnešním setkání s novináři to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Sněmovna či Senát rovněž projednávají zákony o újmě způsobené očkováním, elektronizaci zdravotnictví, volbách do orgánů pojišťoven nebo pěstování a vývozu léčebného konopí.

Od poloviny příštího roku by měl platit zákon o újmě způsobené povinným očkováním. Návrh, který počítá s odškodněním pro poškozené nebo jejich rodiče v případě trvalých následků nebo úmrtí, čeká na projednání v Senátu. V Česku jsou děti povinně očkovány proti devíti nemocem, roste ale počet rodičů, kteří děti očkovat nenechávají nebo ho odkládají do vyššího věku, protože je považují za nebezpečné.

Vejít v platnost by měla do poloviny roku také novela týkající se voleb do orgánů šesti menších ze sedmi českých zdravotních pojišťoven, část zákona zrušil Ústavní soud. Zatím není jasné, jak přesně bude Vojenská zdravotní pojišťovna, která bude mít volby příští listopad, svou dozorčí a správní radu obsazovat. Ministerstvo navrhuje, aby mohly volit firmy, které pojišťovně odvádějí 0,4 procenta pojistného. "Do budoucna chceme, aby se na rozhodování podíleli i zaměstnanci. Předložíme novelu, tato je provizorní," řekl ministr na dnešním jednání výboru pro zdravotnictví.

Od 1. června bude lékařům a lékárníkům přístupný takzvaný lékový záznam, tedy soupis všech léků, které byly pacientovi předepsané lékařem na recept. Resort si od novinky slibuje bezpečnější předepisování léků, například méně nežádoucích reakcí kvůli jejich interakcím.

Ve druhé polovině roku by měly začít platit novely zákona o léčivech a o veřejném zdravotním pojištění, které zavádějí takzvaný emergentní systém dodávek léků do lékáren. Výrobci stanoví povinnost dodat lék, pokud je na trhu k dostání, do kterékoliv lékárny do dvou dní. Sněmovna o něm bude jednat v lednu. Návrh kritizují lékárníci, podle nich problémy s nedostupností léků nevyřeší.

Novelou zákona o návykových látkách ministerstvo umožní více pěstitelům dodávat léčebné konopí, budou ho moci i vyvážet do zahraničí. "Pokud podmínky splní, tak licenci dostane," uvedl ministr. Novela je v meziresortním připomínkovém řízení.

Zatím nedokončená je velká novela zákona o veřejném zdravotním pojištění měnící hlavně hrazení moderních léků pojišťovnami, kterou chce ministerstvo předložit ještě do konce roku. V březnu plánuje dokončit přípravu zákona o zdravotních službách, který například poprvé definuje pacientské organizace, zdravotně-sociální pomezí nebo upravuje činnost léčitelů. V březnu bude předložený také zákon o elektronizaci zdravotnictví, který zejména nastavuje standardy a bezpečnost výměny dat.

Na jednání vlády půjde do konce března 2020 také zákon, který nově upravuje systém vzdělávání lékařů v jejich specializaci. Zavádět bude také povinnost lékaře vybraných oborů a regionů, jehož vzdělávání po dokončení lékařské fakulty stát více dotoval, zůstat několik let pracovat v Česku. Ve druhé polovině roku chce ministerstvo zapracovat do zákona evropskou směrnici o zdravotnických prostředcích.

V legislativním plánu na příští rok, který v pondělí projedná vláda, má ministerstvo věcný záměr zákona o provádění veřejného zdravotního pojištění. Změnit jím chce fungování Všeobecné zdravotní pojišťovny a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Ten ministerstvo původně chtělo předložit už v loňském roce.