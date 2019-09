Vojtěch připravuje omezení reklamy na alkohol a tabák v médiích

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce představit do konce letošního roku návrh omezující reklamu na tabák a alkohol v elektronických médiích a televizi. Uvedl to dnes v televizi Prima jako jeden z kroků ke snížení užívání tabáku a alkoholu. S poslancem opoziční ODS Bohuslavem Svobodou se shodl, že je třeba zaměřit se na používání elektronických cigaret, jejichž dopady za zdraví dosud nejsou dostatečně prozkoumány.

"Česko podle mezinárodních srovnání zůstává na předních příčkách ve spotřebě alkoholu," uvedl Vojtěch v dnešním pořadu Partie s tím, že děti mají první zkušenosti s alkoholem už ve věku 12 let.

K omezení nadměrného pití alkoholických nápojů a popíjení mladistvých by v Česku podle odborníků na závislosti a zdravotní dopady alkoholismu nejúčinněji vedlo regulování reklamy a zvýšení daní na alkohol. Sněmovna v červenci schválila zvýšení daně na tvrdý alkohol, tabák a hazard. Na klasické víno je spotřební daň nulová, u piva se liší podle velikosti pivovaru, je ale nižší než u tvrdého alkoholu. Podle Svobody hrozí, že lidé budou pít levnější a nekvalitní alkohol, pokud bude zdražení nepřiměřeně vysoké.

Opatření, která regulují prodej a reklamu na alkohol, zpřísnil před dvěma lety už zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Tématem pořadu bylo i vyjednávání zdravotnických odborů o financích pro příští rok. Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví Dagmar Žitníková zopakovala, že pro nemocnice, které se potýkají s nedostatkem personálu, chtějí odbory nárůst o 12 procent. Podle Vojtěcha resort bude hospodařit s 26 miliardami korun navíc. Odbory podle něho přicházejí s iracionálními návrhy, které poškozují české zdravotnictví. Kampaň, která má ukázat problémy některých nemocnic v pondělí odbory zahájí v nemocnici v Orlové, kde podle šéfky odborů kvůli podfinancování nemohou sloužit nové sály postavené z evropských dotací.

Zdravotnické obory a další organizace sdružující lékaře, seniory, postižené a pacienty žádají navýšení částky, která půjde příští rok na zdravotní péči. Zdravotní pojišťovny počítají s 346 miliardami korun, podle čtrnáctky organizací sdružených v tzv. krizový štáb proti kolapsu zdravotnictví jde zejména do nemocnic a domácí péče peněz málo. Ministr Vojtěch již dříve jejich protest označil na nátlak nerespektující uzavřené dohody a přidání peněz odmítl.

Podle organizací nejsou ale peníze rozděleny správně. Chtějí proto více na platy zdravotníků, fungování menších nemocnic nebo dlouhodobou a domácí péči. Do nemocnic jde více než polovina částky vyhrazené na zdravotnictví, meziročně se počítá asi s 19 miliardami navíc. Podle odborů je ale třeba 45 miliard, vzít je chtějí z rezerv zdravotních pojišťoven. To dnes Vojtěch znovu odmítl s tím, že rozpuštění těchto rezerv nedopustí.

O situaci ve zdravotnictví chce jednat v rámci koalice menší vládní strana ČSSD. Její předseda Jan Hamáček míní, že je kvůli podfinancování vážně ohrožena kvalita péče o občany. "Jsme v situaci, kdy rezervní fondy pojišťoven jsou naplněny, to znamená, že tam nehrozí žádný propad. Ale na základních fondech pojišťoven je nějakých 55 miliard, ty mají být použity na poskytování péče občanům a ty pojišťovny na tom sedí," řekl Hamáček dnes v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce. Souhlasí s odbory, že nemocnice propadají do ekonomických problémů. Pokud odbory hovoří o tom, že by se z prostředků pojišťoven mělo vyčlenit zhruba 20 miliard korun, tak je to podle Hamáčka podnět k diskusi.