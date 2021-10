Vojtěch: Případné povinné očkování proti covidu musí posoudit nová Sněmovna

Praha - O případném zavedení povinného očkování proti covidu-19 musí podle končícího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) rozhodnout příští Sněmovna. Vyžadovalo by to široký společenský konsenzus, řekl dnes novinářům. Nová vláda by podle něj měla posoudit další setrvání armády v projektu Chytrá karanténa. Zatím platí, že by její účast měla skončit na konci listopadu. Vyžadování bezinfekčnosti pro vstup na pracoviště, o kterém diskutoval v pondělí Ústřední krizový štáb, by podle Vojtěchovat názoru vyžadovalo změnu zákoníku práce.

"Otázka povinného očkování je určitě na budoucí Sněmovnu. Určitě nemá být ministerstvo zdravotnictví, kdo rozhodne. Musí to být celospolečenský konsenzus," uvedl ministr.

Na příští vládě také podle něj bude rozhodnutí, jestli se má na řízení protiepidemických opatření dál podílet armáda. "My jsme s armádou uzavřeli meziresortní smlouvu, která se v zásadě v čase prodlužuje," doplnil. Vojáci se podíleli na začátku epidemie zejména na propojení dat z laboratoří, krajských hygienických stanic a ministerstva zdravotnictví, postupně přibyla také externí call centra podílející se na trasování. Nastavení systému reportování a předávání dat bylo hlavní součástí projektu Chytrá karanténa.

"Armáda odpracovala obrovské úkoly. Nejen v Chytré karanténě, ale i při trasování a podobně," dodal Vojtěch. Armáda se prostřednictvím Ústřední vojenské nemocnice podílela také na provozu největšího očkovacího centra v ČR, které bylo v pražské hale O2 universum. "Uvidíme, jak se k tomu postaví nová vláda, budeme o tom jednat," dodal ministr k dalšímu zapojení armády.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí po jednání Ústředního krizového štábu hovořil o možnosti, že by lidé stejně jako v Itálii nesměli na pracoviště bez negativního testu, potvrzení o prodělané nákaze nebo o očkování. Na twitteru napsal, že s návrhem přišla na pondělní jednání hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Vojtěch dnes novinářům řekl, že návrh poprvé zazněl od Hamáčka, a to na jednání vlády minulou středu.

Podle ministra zdravotnictví je to zejména právní otázka, kterou musí kvůli potřebné změně zákoníku práce posoudit ministerstvo práce a sociálních věcí. "Myslím si, že je to komplikované řešit jenom na základě mimořádného opatření. Je otázka, jestli by nebyla nutná změna zákona," řekl Vojtěch. V pondělí po jednání vlády se proti návrhu vyslovilpremiér Andrej Babiš (ANO), už teď je podle něj obtížné v některých oborech sehnat zaměstnance. Tématem se bude ve středu zabývat tripartita..