Vojtěch podle vývoje zváží celostátní opatření

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podle vývoje epidemiologické situace do pátku zváží zavedení preventivních celostátních opatření proti šíření nového typu koronaviru. Novinářům to řekl po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Opatření nechtěl specifikovat, nejednalo by se však podle něj o dramatické záležitosti typu zavírání celých ekonomických sektorů a podniků. Na doplňující dotaz nevyloučil, že by mohlo jít například o povinné roušky ve vnitřních prostorech.

Vojtěch uvedl, že epidemiologická situace se z hlediska denních přírůstků potvrzených případů covidu-19 nedá označit na dobrou. Rizikové jsou podle něj především vnitřní hromadné akce. Apeloval v té souvislosti na odpovědnost jednotlivců. "Budeme data vyhodnocovat do konce týdne. Pokud nedojde ke stagnaci nárůstu počtu nakažených, tak bychom možná museli přijmout nějaká preventivní opatření pravděpodobně na úrovni ministerstva," řekl.

Možná celostátní opatření zváží v pátek. Dnes jejich případnou podobu probíral s epidemiology, kteří dali svá doporučení. Vojtěch je však nechtěl zatím veřejně specifikovat, aby nevyvolal zbytečné debaty. "Neměla by být dramatická, určitě nechystáme zavírání sektorů," řekl Vojtěch. Na dotaz nevyloučil, že by mohla mít opatření podobu nošení roušek ve vnitřních prostorách či omezení kapacity hromadných akcí.

Stát se podle Vojtěcha zaměří na to, aby měl páteřní síť laboratoří spadajících pod jeho resort. "Je třeba, aby měl stát na testování větší vliv, a to lze jen tam, kde má ministr jasně podřízené organizace, kterým může velet," uvedl. Český systém laboratoří a odběrových míst je aktuálně totiž velmi decentralizovaný, vysvětlil.

V úterý se sejde s řediteli nemocnic, které spadají pod ministerstvo. "Bude pro ně úkol, aby navýšili kapacitu, aby třeba fakultní nemocnice nevyšetřovala 100 vzorků denně, ale třeba 1000," řekl. Přál by si, aby instituce spadající pod resort byly schopné vyšetřit 10.000 až 15.000 vzorků za den. "Není to tak, že by pak soukromé nevyšetřovaly, ale musí tu být garantovaná síť, která bude za každých okolností schopna vyšetřit ten objem," dodal.

Příští týden se setká i se všemi řediteli krajských hygienických stanic. Budou debatovat o jejich optimálním fungování. To dnes kritizoval premiér Babiš, podle něhož jsou ve vedení stanic velké rozdíly. Stanice podle něj navíc činí klíčová rozhodnutí, politickou odpovědnost přitom ale nesou členové vlády.

Ministr: Počty aktuálně nakažených nemusí odpovídat, bude audit

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nechá prověřit počty aktuálně nemocných covidem-19, které udává Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) na webu o koronaviru, zadal jejich audit. Má podezření, že vyléčení se v datech objevují pozdě. Řekl to dnes novinářům. Podle těchto dat počet aktuálně nemocných překročil 5000, což je nejvíc od začátku epidemie.

"Těch 5000 případů je třeba brát trošku s rezervou. Zadal jsem dnes audit těch dat, která jsou prezentována, protože máme podezření, že jsou v celkových datech necháváni i vyléčení pacienti, kteří nejsou vyřazeni," uvedl. Pokud jsou nemocní doma, tak se jejich vyléčení ne vždy v datech objeví.

Celkové počty aktuálně nemocných se tak podle něj budou možná po kontrole krajských hygienických stanic a ÚZIS ještě upravovat.

Počet aktuálně nakažených stoupal od začátku března do 11. dubna, kdy kulminoval na 4736 případech. Následně počet aktivních případů klesal a přibližně od poloviny května s drobnými výkyvy stagnoval. Opět růst začal v červnu, zejména v jeho druhé půlce. O uplynulém víkendu počet aktuálně nemocných přesáhl dosavadní dubnové maximum a dále roste.

Nejhorší situace je aktuálně v Moravskoslezském kraji, kde hygienici v pátek rozšířili protiepidemická opatření na celý region. Za posledních sedm dní přibylo na Karvinsku v přepočtu na 100.000 obyvatel zhruba 60 nakažených, což je nejvíce ze všech regionů ČR. V sousedním Frýdecko-Místecku je to přibližně 38 případů na 100.000 obyvatel. V Čechách jsou ohniska na Jablonecku nebo Českolipsku, v kraji se tak zase nosí roušky do lékáren, nemocnic nebo domovů pro seniory. Víc nových případů se objevilo také v Praze, kdy se nemoc od návštěvníků jednoho nočního klubu roznesla mezi 68 lidí.

Ministr: Epidemiologové posoudí nárůst počtu nových případů

Epidemiologové podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) posoudí současný nárůst počtu nových případů nákazy koronavirem v ČR. Jejich stanovisko pak chce přednést příští pondělí vládě, řekl dnes novinářům. V pondělí přibylo podle dat ministerstva zdravotnictví 169 potvrzených nových případů nemoci covid-19, v úterý 212. Ohniska jsou v Praze, Moravskoslezském kraji a několik menších v různých regionech. Některé kraje nové případy nemají, řekl ministr.

"Požádal jsem epidemiologickou skupinu pod vedením pana docenta (Rastislava) Maďara, aby mi k tomu dali své stanovisko. Vnímáme to, že nárůsty tady jsou, proto chci, aby se epidemiologové vyjádřili k tomu, jestli je na místě zavést nějaká opatření," dodal ministr. Stanovisko odborníků v pondělí předloží vládě.

I přes růst počtu nových případů a nová ohniska viru ministr nepovažuje současnou situaci za druhou vlnu epidemie. "Stále platí to, že všechny kraje na tom nejsou stejně. Některé mají minimální záchyt," dodal. Objevují se podle něj ale i ohniska v nemocnicích, která jsou rizikovější, například v Uherském Hradišti nebo Havířově. Nově se nákaza podle něj objevila také v psychiatrické nemocnici v Opavě.

Situace se podle ministra proměnila v Moravskoslezském kraji. Od neděle bylo u zaměstnanců OKD v Karviné odebráno přes 2500 vzorků a nových případů bylo mezi nimi zatím jen 47. "Jde o vyhasínající ohnisko, ale problémy jsou jinde," dodal. Také proto se podle něj plošná opatření, která byla minulý pátek uvalena na celý kraj, nezmírní najednou, ale postupně pro některé okresy. Pravděpodobné je podle Vojtěcha zmírnění například pro okres Bruntál.

Důležitější než přírůstky nových nakažených, které jsou důsledkem i zmírnění přijatých opatření proti šíření viru, jsou podle ministra kapacity nemocnic pro vážné případy, které na rozdíl od začátku epidemie bohatě dostačují. "Pokud někdo nemá příznaky nebo je průběh velmi mírný, zátěž pro zdravotnický systém je minimální. Je to nepříjemné pro toho samotného člověka, ale pro systém to není žádný velký problém," dodal.