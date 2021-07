Vojtěch: Organizátoři mají ohlídat, že prodají lístky jen očkovaným a po nemoci

Praha - Organizátoři hromadných akcí, pro něž budou od 1. srpna platit vyšší limity pro maximální počet návštěvníků, by měli podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ohlídat, že při počtu nad 3000 lidí prodají vstupenky jen těm, kteří mají ukončené očkování proti covidu-19 nebo v posledních 180 dnech prodělali tuto nemoc. Ministr to řekl novinářům po setkání s šéfkou odborů Dagmar Žitníkovou.

Podle opatření, které v pondělí schválila vláda a bude platit od 1. srpna, se maximální kapacita venkovních sportovních a kulturních akcí zvyšuje z 5000 na 7000 lidí a uvnitř z 2000 na 3000 lidí. Vše se týká akcí na sezení. Uvnitř je možné překročit limit 3000 usazených diváků až do 100 procent kapacity za podmínky, že všichni diváci nad limitem jsou plně očkovaní nebo prodělali v posledních 180 dnech nemoc. Stejná podmínka platí i pro venkovní akce, také tam je možné naplnit 100 procent kapacity v případě, že všichni diváci nad počet 3000 jsou plně očkovaní nebo jsou po nemoci. Mezi prvními 3000 návštěvníky mohou být i ti, kteří mají negativní test na covid.

Ministr dnes řekl, že je to regulovatelné pouze u akcí, kde se prodávají lístky. "To jde řešit v rámci prodeje vstupenek, kde zkrátka 3000 vstupenek se prodá všem, kteří přijdou a mají test očkování nebo nemoc, a pak se systém nastaví tak, aby to byli pouze ti, kdo mají očkování nebo nemoc," konstatoval. Podle něj to lze prokázat, protože lidé mají o očkování nebo prodělání nemoci potvrzení.

Nově budou moci návštěvníci klubů a dalších akcí tančit. Podmínkou je ale dokončené očkování, prodělání nemoci nebo negativní test starý maximálně 24 hodin. Pro samotný vstup do podniků ale i nadále zůstává podmínka, že test nemá být starší než 72 hodin. Podle ministra je důvodem to, že hygienici tanec považují za rizikovější ve srovnání s tím, když lidé sedí u stolu.