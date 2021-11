Vojtěch: Očkování by mohlo být povinné i ve Vězeňské službě, pro učitele ne

Praha - Očkování proti covidu-19 by mohlo být povinné i ve Vězeňské službě a zpravodajských službách, pro učitele ne, řekl dnes ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) v diskusním pořadu České televize. Vyhláška by mohla být připravená 15. prosince. Ministr podpořil zkrácení platnosti covidových certifikátů pro plně očkované na devět měsíců, jak to doporučila Evropská komise. Lidé by pak museli na přeočkování.

Vojtěch uvedl, že vyhlášku o povinném očkování předloží na vládní radě pro zdravotní rizika a ve vládě v pondělí a po zkráceném připomínkovém řízení by mohla platit od 15. prosince. Skupiny lidí, kterých by se týkala, by musely být naočkované do začátku února. Povinnost by podle návrhu vyhlášky platila pro lidi nad 60 let, pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, policisty, vojáky a hasiče. "Bavíme se i o Vězeňské službě a bavíme se o zpravodajských službách," řekl. Pro učitele, o kterých se uvažovalo, by očkování podle Vojtěcha povinné být nemělo.

Očkovat by se museli lidé, pro které může být nemoc covid-19 rizikem, a skupiny, jejichž práce je klíčová pro chod státu nebo jsou v kontaktu s lidmi, pro které může mít nákaza fatální důsledky, řekl ministr. Pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zopakoval, že nová vládní koalice v povinném očkování vybraných skupin nevidí řešení. Možné ale je u skupin, třeba lékařů, kde ho budou chtít profesní organizace. S Válkem se Vojtěch shoduje v tom, že je do očkování potřeba více zapojit praktické lékaře.

Budoucí vládní pětikoalice počítá ve svém plánu se zkrácením uznatelnosti očkování na šest měsíců. K tomu by lidé dostali ještě sedmý měsíc, ve kterém by si měli zajít pro posilující třetí dávku, aby jim certifikát dál platil. K tomu se kloní i prezident České lékařské komory Milan Kubek, srovnání doby uznatelnosti u očkovaných a vyléčených by podle něj bylo spravedlivé. "Chceme jít cestou doporučení Evropské komise, které vydala v minulém týdnu, a to je devět měsíců," řekl dnes Vojtěch. "Mně to přijde jako rozumná časová hranice," dodal.

Evropská komise devítiměsíční platnost očkování navrhla, protože unijní země na věc neměly jednotný pohled. Pro většinu lidí očkovaných v letošním roce to znamená, že před další letní dovolenou v zahraničí se budou muset nechat přeočkovat.