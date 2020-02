Vojtěch: Nemocnice jsou na koronavirus připraveny, zatím v ČR není

Benešov - Nemocnice v České republice jsou na případný výskyt koronaviru připraveny, zatím v ČR není, riziko ale existuje. Novinářům to dnes při návštěvě benešovské nemocnice řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vzhledem k existujícímu riziku je podle něj nutné, aby byla zdravotnická zařízení koordinována.

V ČR bylo dosud na koronavirus testováno 86 lidí a všechny vzorky byly negativní. Nemocnice v Česku jsou na pacienty s vysoce nakažlivou chorobou připravené a vědí, jak postupovat, uvedl Vojtěch.

Připomněl, že již svolal Ústřední epidemiologickou komisi, kde jsou i zástupci dalších rezortů. "Data sledujeme, komunikujeme s ostatními státy Evropy i s Italy, jak se to vyvíjí," řekl.

"Zatím se zdá, že to je spíše nějaký jasně definovaný klastr, oblast, která je uzavřená, a ta epidemie se výrazně nešíří. Ale musíme být připraveni na to, pokud by se nějaký případ u hnás objevil," dodal v souvislosti se situací v Itálii, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených koronavirem.