Vojtěch navrhuje zákaz letů z Číny od středy na dobu neurčitou

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vládě navrhne, aby zákaz přímých letů mezi Čínou a Českem platil od této středy na dobu neurčitou. Novinářům to dnes řekl při příchodu na jednání kabinetu. Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve hovořil o tom, že by opatření zvažované kvůli šíření koronaviru v Číně mohlo platit od neděle. Podle Vojtěcha je možné, že navrhované datum se změní s ohledem na to, aby zákaz nezabránil v příštích dnech návratu českých občanů z Číny.

Vojtěch řekl, že situace podle něj k zákazu přímých linek mezi Prahou a Čínou nazrála. "Věřím, že to vláda podpoří, situace to vyžaduje, jinak bych to sám nenavrhoval," uvedl. Kabinet podle něj jedná se zástupci pražského Letiště Václava Havla. "Jsou předběžně informováni," konstatoval.

Zákaz by měl podle jeho návrhu platit od 5. února. "Včera (v neděli) jsme ještě diskutovali, že by možná mohlo být delší přechodné období. To ještě budeme ladit podle aktuální situace. Jsou někteří lidé, kteří mají letenky, lidé, co se vracejí z Číny přímými lety. To datum musíme zvážit," uvedl Vojtěch. Babiš hovořil o zhruba stovce Čechů, kteří mají zájem o návrat.

Délku trvání zákazu nechtěl Vojtěch odhadovat. Ukončen by byl podle aktuální situace, vyhlášen by byl na dobu neurčitou.

V Česku bylo na koronavirus do nynějška testováno 38 lidí, všichni měli negativní výsledek, řekl Vojtěch. "Předpokládáme, že budou další, protože plánujeme vyšetřit ty, kteří přiletěli v neděli," uvedl. Pětice Čechů evakuovaná z Číny přiletěla do Prahy dnes zhruba půl hodiny po půlnoci. Spolu s lidmi z dalších 30 zemí je do Evropy přepravilo francouzské letadlo.