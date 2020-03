Vojtěch navrhne zákaz návštěv v domovech seniorů a nemocnicích

Praha - Hygienici budou praktickým lékařům hlásit všechny lidi, kteří byli v kontaktu s nakaženými koronavirem. Praktici je pak na dálku pošlou do dvoutýdenní karantény. Nařídilo to ministerstvo zdravotnictví. Na tiskové konferenci to dnes večer řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). V pondělí navrhne Bezpečnostní radě státu zavést zákaz návštěv v domovech pro seniory a v nemocnicích.

V Česku je zatím 32 pacientů, kteří se nakazili novým koronavirem. S kým byli ve styku, sledují hygienici. Pak je posílají do karantény. "Musí kontakty navštívit a rozhodnutí o karanténě jim předat, což je u rostoucího počtu případů zatěžující. Všem poskytovatelům zdravotních služeb či praktikům se nařizuje, aby rozhodli o karanténě u osob, u kterých jim místně příslušné hygienické stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem," uvedl Vojtěch.

V pondělí chce na jednání BRS navrhnout zavedení zákazu ve všech seniorských domovech a nemocnicích. "Už to není o doporučení, ale plošném zákazu návštěv. To riziko tu bezesporu existuje. Věřím, že opatření bude schváleno," řekl ministr.

První dodávku respirátorů, které centrálně pořídí stát, by měly nemocnice dostat podle Vojtěcha koncem týdne. Nejspíš by je měly obdržet ve čtvrtek a v pátek. Vláda se chystá o procesu nákupu rozhodnout v pondělí a poté se uzavřou smlouvy s výrobci, uvedl ministr. V první nemocniční zásilce by mělo být 190.000 respirátorů, 20.000 těchto pomůcek by měli dostat praktici. "Počítáme s tím, že respirátory zajistíme i pro sociální zařízení, abychom chránili personál a klienty," uvedl Vojtěch. Kdy by domovy pro seniory a další služby mohly ochranné pomůcky dostat, neupřesnil.