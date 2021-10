Vojtěch navrhne kontroly bezinfekčnosti v restauracích

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu vládě navrhne, aby personál restaurací musel kontrolovat testy či očkování zákazníků. Chce také obnovit povinné nošení respirátorů uvnitř v zaměstnání, řekl ČTK. Vládě předloží znovu návrh na zkrácení doby platnosti negativních testů na covid-19, zároveň ale chce zkrátit dobu karantény, pokud bude ukončena negativním PCR testem. Od prosince by také testy neměly být hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud je nenařídí lékař či hygienická služba.

V pondělí přibylo do statistik více než 2500 nově potvrzených případů koronaviru, skoro dvakrát více než před týdnem. "Nesporně je to poměrně výrazný skok. Bohužel se zdá, že se dostáváme z realistického scénáře do spíše rizikového," odkázal Vojtěch na modely vývoje epidemie připravené Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Podle nich může být v rizikovém scénáři za týden nových případů až 4000 denně, hospitalizovaných přes 1200 a více než 250 lidí ve vážném stavu. Vojtěch předpokládá, že v následujících dnech bude nárůst spíš pokračovat.

Podle ministra dál platí, že vláda nechce znovu zavírat obchody či služby, ale mohou se zavádět režimová opatření. Nošení respirátorů by se podle něj mělo nově vztahovat na všechny vnitřní prostory. "Vrátili bychom se do situace na jaře, kdy by byly respirátory povinné i v rámci pracovních kolektivů, kde teď tato povinnost není," uvedl. Podle něj se totiž zvyšuje i počet ohnisek na pracovištích.

V současné době je nutné nosit respirátor v obchodech, ve službách, v MHD nebo na kulturních či sportovních akcích. "Jestli se situace bude vyvíjet jako doposud, tak bychom případně i přistoupili k tomu, že bychom navýšili podíl očkovaných lidí na hromadných akcích," dodal. Zda bude povinnost platit i ve školách při výuce, kde žáci a studenti ochranu dýchacích cest nosit nemusí, zatím jasné není. "Řešíme to s ministerstvem školství, ale finální stanovisko nemáme," dodal. I ve školách jsou ohniska nákazy, připomněl.

Povinnost kontrolovat bezinfekčnost, tedy negativní test, prodělání nákazy nebo očkování, pro personál restaurací ministerstvo chtělo navrhovat už několikrát. Naposledy se o ní hovořilo na jaře, když se restaurace mohly znovu otevřít. Část restauratérů to ale odmítala. Podle Vojtěcha bylo opatření s jejich zástupci i se zástupci pivovarů projednáno, podporuje ho i Hospodářská komora a znovu se k tomu sejdou ve středu.

"Pokud byl někdo v zahraničí na dovolené, tak ví, že v jiných zemích to takto funguje. Že to není nic, co by bylo anomální. V Rakousku, Německu nebo Francii je to opatření, které je dnes standardní," doplnil.

Původně měla vláda opatření schvalovat už v pondělí na řádném jednání. Ministerstvo podle něj s novými opatřeními čekalo na stanovisko opozičního týmu, který vytvořila koalice Spolu. "Stanovisko přišlo, ale neodpovídá na všechny otázky," dodal ministr. Podle něj se například nezabývá zkrácením platnosti testů.

Platnost PCR testu navrhuje ministerstvo zkrátit od listopadu ze současných sedmi dní na tři a antigenní test by nově neměl platit 72 hodin, ale jen 24 hodin. Od prosince by se pak tyto preventivní testy neměly hradit z veřejného zdravotního pojištění, ale lidé by si je měli platit sami. Výjimku by dostali lidé, kteří už mají zahájené očkování a děti do 12 let. V dnešním stanovisku opoziční tým placení testů odmítl.