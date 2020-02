Vojtěch na čtvrtek svolá kvůli koronaviru epidemiologickou komisi

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na čtvrtek svolá Ústřední epidemiologickou komisi kvůli novému koronaviru. Česká republika zatím neplánuje zpřísnění opatření, řekl dnes novinářům před zasedáním vlády. Situace v Itálii, kde nový koronavirus způsobil smrt třem lidem a kde v neděli bylo přes 150 nakažených, jej ale znervózňuje. Vojtěch nevyloučil případná další opatření v případě, že by se jihoevropské zemi nedařilo šíření viru zastavit.

Vláda na začátku února rozhodla o zastavení přímých letů z Číny do Česka a ministerstvo zahraničí přestalo čínským občanům vydávat víza. Česko také posiluje státní hmotné rezervy zdravotnického materiálu pro případ, že by se nákaza v zemi objevila.

"Opatření máme stále stejná. V rámci Evropy, na základě jednání ministrů zdravotnictví, jsou naše opatření prakticky jedna z nejpřísnějších. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Situace v Itálii mě trochu znervózňuje, protože se zdá, že tam počet případů stále poměrně výrazně roste, i skokově ze dne na den," řekl Vojtěch. Hlavní hygienici zemí Evropské unie dnes mají telefonickou konferenci, aby sdíleli informace a hovořili o případných dalších opatřeních.

"Já jsem rozhodl, že svolám takzvanou Ústřední epidemiologickou komisi, což je meziresortní orgán, kde je i ministerstvo zahraničních věcí a další. Ta by se měla sejít ve čtvrtek," dodal ministr. Ústřední epidemiologická komise je stálým pracovním orgánem vlády.

V tuto chvíli Vojtěch nepočítá se zpřísněním opatření. "Ale situace se vyvíjí, takže uvidíme v následujících dnech. Pokud to bude vyžadovat situace s tím, že by počet případů nadále zásadně rostl a nedařilo se Itálii to zastavit, tak bychom museli případně přijmout nějaká opatření ve smyslu možná nějakých omezení příletů a tak dále, ale zatím to nechci předjímat," uvedl.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes ráno hovořil s policejním prezidentem Janem Švejdarem. "Bezpečnostní složky situaci vnímají a jsou připraveny následovat pokynů ministerstva zdravotnictví a hygieny," řekl Hamáček novinářům. "Zatím nemáme žádné informace, že by virus dorazil do České republiky. Nicméně pokud by se ukázalo, že došlo k posunu v té situaci, určitě na to budeme reagovat svoláním Bezpečnostní rady státu (BRS) a dalšími kroky," doplnil. Pravidelné jednání BRS je plánováno na pondělí 2. března, v případě potřeby je podle Hamáčka možné termín posunout.

V pevninské Číně se obětí nového koronaviru stalo již 2592 lidí. Podle čínských úřadů je celkově nakaženo přes 77.000 lidí. Většina z těchto údajů připadá na provincii Chu-pej, která je ohniskem nákazy. V Jižní Koreji je přes 760 nakažených lidí, počet obětí stoupl na sedm.

Až 50.000 lidí z 11 italských obcí a měst je v úplné karanténě. Lombardie, Piemont a Benátsko na týden uzavřely všechny školy, ruší se veškeré veřejné akce a předčasně skončí i tradiční, turisty hojně navštěvovaný karneval v Benátkách.