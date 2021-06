Vojtěch: Lidé očkovaní jednou dávkou budou muset do karantény

V Pardubicích 14. června 2021 začali v kamionu očkovat proti nemoci covid-19. Urychlí tak vakcinaci zájemců, kteří se přihlásili do očkovacího centra v sále Jana Kašpara na krajském úřadě.

Praha - Karanténa bude povinná po setkání s nakaženým koronavirem i pro lidi, kteří jsou očkovaní jednou dávkou vakcíny. Důvodem je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) riziko mutací, řekl dnes po jednání vlády. Pro plně očkované v současné době podle mimořádného opatření platí, že do karantény dva týdny po vakcinaci nemusí.

"Ukazuje se, že například indická mutace je zejména po první dávce rezistentní," dodal Vojtěch. Jedna dávka vakcíny, od které uplyne 21 dní, přitom stačí pro prokázání bezinfekčnosti na některé hromadné akce či využívání služeb. Alternativou je negativní test nebo prodělání nemoci.

Od začátku epidemie loni v březnu se podmínky, za nichž lidé musí chodit do karantény, měnily už několikrát. Za rizikový kontakt bylo nejprve považováno jakékoliv osobní setkání na delší dobu než 15 minut, s nástupem britské mutace se pak doba zkracovala. Roli hrálo také to, jestli lidé měli při kontaktu respirátor či roušku.

Očkovat se v Česku začalo 27. prosince. Na konci ledna pak tehdejší hlavní hygienička Jarmila Rážová vydala metodický pokyn pro krajské hygienické stanice, kde nařizovala lidi po očkování do karantény posílat. To se změnilo od března, kdy plně očkovaní po 14 dnech od vakcíny do karantény nemuseli.

Měnila se také délka karantény. Původně byla čtrnáct dní, loni v srpnu byla zkrácena na deset dní. Po převážení takzvané britské mutace, dnes nazývané beta, v Česku byla v únoru znovu prodloužena na dva týdny.